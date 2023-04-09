Прогноз погоды на Пасхальную неделю. Фото: google.com

Погода на Пасхальную неделю будет в Украине с периодическими дождями, временами грянет гроза. В большинстве областей будет тепло. Осадки больше всего ожидаются на востоке Украины.

Об этом сообщает Наталья Диденко и погодные порталы.

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Вербное воскресенье будет в Украине с дождями — периодическими, временами погремит гроза. В южной части существенных осадков не ожидается.

В большинстве областей будет тепло, в течение дня +12 +16 градусов, на западе Украины и местами Донбасса и Луганской области +8 +12 градусов.

Волынь и Ровенщина выпрыгнут из холода — там отдельная температура завтра, +12+15 градусов.

"В Киеве ивовыми веточками будем отмахивать дождь, а пушистыми ивовыми котиками пугать грозу — не забудьте зонты", — написала Наталья Диденко.

Температура воздуха будет сдержанной, но удобной, +12, +13 градусов. Ощутимое потепление, даже в западных перемерзших областях, дружно двинется в Украине с 13-14 апреля, как раз перед Пасхой.

Понедельник — 10 апреля

В понедельник температура в Украине будет достигать от 3 до 14 градусов тепла. В некоторых областях ожидается дождь.

Закарпатье

Тернополь

Житомир

Черкассы

Кропивницкий

Винница

Вторник — 11 апреля

Во вторник температура в Украине будет достигать от 9 до 13 градусов тепла. В некоторых областях ожидается дождь.

Днепр

Запорожье

Николаев

Херсон

Кропивницкий

Одесса

Среда — 12 апреля

В среду температура в Украине будет от 6 до 14 градусов тепла. В некоторых областях ожидается дождь.

Киев

Луцк

Львов

Сумы

Харьков

Хмельницкий

Полтава

Чистый четверг — 13 апреля

В четверг температура в Украине будет достигать от 9 до 14 градусов тепла. В некоторых областях ожидается дождь.

Кропивницкий

Днепр

Луганск

Донецк

Страстная пятница — 14 апреля

В пятницу температура в Украине будет достигать от 7 до 17 градусов тепла. В некоторых областях ожидается дождь.

Харьков

Луганск

Донецк

Запорожье

Большая суббота — 15 апреля

В субботу температура в Украине будет достигать от 2 до 19 градусов тепла. Осадков не предполагается, но вероятность около 50%.

Пасха — 16 апреля

В воскресенье температура в Украине составит от 0 до 15 градусов тепла. Осадков не предполагается, но вероятность около 60%.

Напомним, что апрель начался не с солнечной погоды, но недавно киевляне имели возможность наслаждаться по-настоящему теплым вечером. Особенно очаровательным был закат, который раскрасил небо в красивый оранжевый цвет.