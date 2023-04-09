Прогноз погоды на Пасхальную неделю: синоптики рассказали, в каких областях будет холоднее всего
Погода на Пасхальную неделю будет в Украине с периодическими дождями, временами грянет гроза. В большинстве областей будет тепло. Осадки больше всего ожидаются на востоке Украины.
Об этом сообщает Наталья Диденко и погодные порталы.
Прогноз погоды от Натальи Диденко
Вербное воскресенье будет в Украине с дождями — периодическими, временами погремит гроза. В южной части существенных осадков не ожидается.
В большинстве областей будет тепло, в течение дня +12 +16 градусов, на западе Украины и местами Донбасса и Луганской области +8 +12 градусов.
Волынь и Ровенщина выпрыгнут из холода — там отдельная температура завтра, +12+15 градусов.
"В Киеве ивовыми веточками будем отмахивать дождь, а пушистыми ивовыми котиками пугать грозу — не забудьте зонты", — написала Наталья Диденко.
Температура воздуха будет сдержанной, но удобной, +12, +13 градусов. Ощутимое потепление, даже в западных перемерзших областях, дружно двинется в Украине с 13-14 апреля, как раз перед Пасхой.
Понедельник — 10 апреля
В понедельник температура в Украине будет достигать от 3 до 14 градусов тепла. В некоторых областях ожидается дождь.
- Закарпатье
- Тернополь
- Житомир
- Черкассы
- Кропивницкий
- Винница
Вторник — 11 апреля
Во вторник температура в Украине будет достигать от 9 до 13 градусов тепла. В некоторых областях ожидается дождь.
- Днепр
- Запорожье
- Николаев
- Херсон
- Кропивницкий
- Одесса
Среда — 12 апреля
В среду температура в Украине будет от 6 до 14 градусов тепла. В некоторых областях ожидается дождь.
- Киев
- Луцк
- Львов
- Сумы
- Харьков
- Хмельницкий
- Полтава
Чистый четверг — 13 апреля
В четверг температура в Украине будет достигать от 9 до 14 градусов тепла. В некоторых областях ожидается дождь.
- Кропивницкий
- Днепр
- Луганск
- Донецк
Страстная пятница — 14 апреля
В пятницу температура в Украине будет достигать от 7 до 17 градусов тепла. В некоторых областях ожидается дождь.
- Харьков
- Луганск
- Донецк
- Запорожье
Большая суббота — 15 апреля
В субботу температура в Украине будет достигать от 2 до 19 градусов тепла. Осадков не предполагается, но вероятность около 50%.
Пасха — 16 апреля
В воскресенье температура в Украине составит от 0 до 15 градусов тепла. Осадков не предполагается, но вероятность около 60%.
Напомним, что апрель начался не с солнечной погоды, но недавно киевляне имели возможность наслаждаться по-настоящему теплым вечером. Особенно очаровательным был закат, который раскрасил небо в красивый оранжевый цвет.