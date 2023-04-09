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Прогноз погоды на Пасхальную неделю: синоптики рассказали, в каких областях будет холоднее всего

9 апреля 2023 21:25
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды на Пасхальную неделю.
Прогноз погоды на Пасхальную неделю. Фото: google.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода на Пасхальную неделю будет в Украине с периодическими дождями, временами грянет гроза. В большинстве областей будет тепло. Осадки больше всего ожидаются на востоке Украины.

Об этом сообщает Наталья Диденко и погодные порталы.

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Вербное воскресенье будет в Украине с дождями — периодическими, временами погремит гроза. В южной части существенных осадков не ожидается.

В большинстве областей будет тепло, в течение дня +12 +16 градусов, на западе Украины и местами Донбасса и Луганской области +8 +12 градусов.

Волынь и Ровенщина выпрыгнут из холода — там отдельная температура завтра, +12+15 градусов.

"В Киеве ивовыми веточками будем отмахивать дождь, а пушистыми ивовыми котиками пугать грозу — не забудьте зонты", — написала Наталья Диденко.

Температура воздуха будет сдержанной, но удобной, +12, +13 градусов. Ощутимое потепление, даже в западных перемерзших областях, дружно двинется в Украине с 13-14 апреля, как раз перед Пасхой.

Понедельник — 10 апреля

В понедельник температура в Украине будет достигать от 3 до 14 градусов тепла. В некоторых областях ожидается дождь.

  • Закарпатье
  • Тернополь
  • Житомир
  • Черкассы
  • Кропивницкий
  • Винница

погода

Вторник — 11 апреля

Во вторник температура в Украине будет достигать от 9 до 13 градусов тепла. В некоторых областях ожидается дождь.

  • Днепр
  • Запорожье
  • Николаев
  • Херсон
  • Кропивницкий
  • Одесса

погода

Среда — 12 апреля

В среду температура в Украине будет от 6 до 14 градусов тепла. В некоторых областях ожидается дождь.

  • Киев
  • Луцк
  • Львов
  • Сумы
  • Харьков
  • Хмельницкий
  • Полтава

погода

Чистый четверг — 13 апреля

В четверг температура в Украине будет достигать от 9 до 14 градусов тепла. В некоторых областях ожидается дождь.

  • Кропивницкий
  • Днепр
  • Луганск
  • Донецк

погода

Страстная пятница — 14 апреля

В пятницу температура в Украине будет достигать от 7 до 17 градусов тепла. В некоторых областях ожидается дождь.

  • Харьков
  • Луганск
  • Донецк
  • Запорожье

погода

Большая суббота — 15 апреля

В субботу температура в Украине будет достигать от 2 до 19 градусов тепла. Осадков не предполагается, но вероятность около 50%.

погода

Пасха — 16 апреля

В воскресенье температура в Украине составит от 0 до 15 градусов тепла. Осадков не предполагается, но вероятность около 60%.

погода

Напомним, что апрель начался не с солнечной погоды, но недавно киевляне имели возможность наслаждаться по-настоящему теплым вечером. Особенно очаровательным был закат, который раскрасил небо в красивый оранжевый цвет.

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