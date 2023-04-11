Погода на Страсний тиждень: чи буде тепло та сонячно на Пасху
16 квітня християни східного обряду відзначатимуть велике свято — Великдень. Синоптики розповіли, яка буде погода весь Страсний тиждень.
В Укргідрометцентрі кажуть, що буде тепло, щоправда, подекуди дощитиме.
"Квітень нарешті розкрив в Україні усі свої таланти — зелені листочки висипали, як діти на шкільній перерві, мої любимі гіацинти запахли так, що усі світові парфумерні бренди пішли у розпачливу відпустку, пройшли рясні дощі, потепліло, навіть грози випхалися з травневої черги, щоб показати, як вони люблять весну", — пише народна синоптикиня Наталка Діденко.
11 квітня дощ падатиме переважно у південній частині, а ввечері підтягнеться до центральних областей країни. Трохи покапає на заході, але не суттєво. На решті території України — без опадів.
У Києві температура повітря порадує, вдень до +15 градусів. Дощу не буде. Але у ніч на 12 квітня насуне дощова хмара.
У Київській області 11 квітня переважатиме хмарна погода з періодичними проясненнями, але без помітних опадів. Вітер дме північно-східним напрямом зі швидкістю 5-10 м/с.
На Великдень в Україні вночі очікується +5...+9 градусів. Свіженько. Тому синоптики радять добряче поміркувати, що одягнути.
Вдень 16 квітня передбачається +9...+12 градусів. Дощі більш ймовірні тільки в західних областях.
Лавинна небезпека
В Україні в цей період існує небезпека сходження лавин. Фахівці просять громадян утриматися від походів у гори.
- значна сніголавинна небезпека —високогірні райони Івано-Франківської області та східної частини Закарпатської області
- помірна сніголавинна небезпека — західна та центральна частини Закарпатської області
Аби убезпечити себе та уникнути непередбачених ситуацій, фахівці радять вжити запобіжні заходи та дотримуватися рекомендацій.
Нагадаємо, через комендантську годину у Львові традиційні нічні Великодні богослужіння не відбуватимуться. Про це спільно домовилися керівники християнських конфесій міста.