Погода на Страстную неделю: будет ли тепло и солнечно на Пасху
16 апреля христиане восточного обряда будут отмечать большой праздник — Пасху. Синоптики рассказали, какая будет погода всю Страстную неделю.
В Укргидрометцентре говорят, что будет тепло, правда, кое-где будет дождь.
"Апрель наконец-то раскрыл в Украине все свои таланты — зеленые листочки высыпали, как дети на школьном перерыве, мои любимые гиацинты запахли так, что все мировые парфюмерные бренды ушли в отчаянный отпуск, прошли обильные дожди, потеплело, даже грозы вытолкались из майской. показать, как они любят весну", — пишет синоптик Наталья Диденко.
11 апреля дождь будет идти преимущественно в южной части, а вечером подтянется в центральные области страны. Немного покапает на закате, но не существенно. На остальной территории Украины без осадков.
В Киеве температура воздуха обрадует, днем до +15 градусов. Дождя не будет. Но в ночь на 12 апреля надвигается дождливое облако.
В Киевской области 11 апреля будет облачная погода с периодическими прояснениями, но без осадков. Ветер дует северо-восточным направлением со скоростью 5-10 м/с.
На Пасху в Украине ночью ожидается +5...+9 градусов. Свежо. Поэтому синоптики советуют изрядно поразмыслить, что одеть.
Днем 16 апреля предполагается +9...+12 градусов. Дожди более вероятны только в западных областях.
Лавинная опасность
В Украине в этот период существует опасность схождения лавин. Специалисты просят граждан воздержаться от походов в горы.
- высокая опасность — высокогорные районы Ивано-Франковской области и восточной части Закарпатской области;
- умеренная опасность — западная и центральная части Закарпатской области.
Чтобы обезопасить себя и избежать непредвиденных ситуаций, специалисты советуют принять меры и придерживаться рекомендаций.
Напомним, из-за комендантского часа во Львове традиционные ночные Пасхальные богослужения проходить не будут. Об этом совместно договорились руководители христианских конфессий города.