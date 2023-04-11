Погода на Страстную неделю: будет ли тепло и солнечно на Пасху

Погода на Пасхальную неделю будет теплой. Фото: google.com

16 апреля христиане восточного обряда будут отмечать большой праздник — Пасху. Синоптики рассказали, какая будет погода всю Страстную неделю.

В Укргидрометцентре говорят, что будет тепло, правда, кое-где будет дождь.

Читайте также:

"Апрель наконец-то раскрыл в Украине все свои таланты — зеленые листочки высыпали, как дети на школьном перерыве, мои любимые гиацинты запахли так, что все мировые парфюмерные бренды ушли в отчаянный отпуск, прошли обильные дожди, потеплело, даже грозы вытолкались из майской. показать, как они любят весну", — пишет синоптик Наталья Диденко.

11 апреля дождь будет идти преимущественно в южной части, а вечером подтянется в центральные области страны. Немного покапает на закате, но не существенно. На остальной территории Украины без осадков.

11 апреля дождь будет идти преимущественно в южной части. Фотоколлаж: novyny.live

В Киеве температура воздуха обрадует, днем до +15 градусов. Дождя не будет. Но в ночь на 12 апреля надвигается дождливое облако.

В Киевской области 11 апреля будет облачная погода с периодическими прояснениями, но без осадков. Ветер дует северо-восточным направлением со скоростью 5-10 м/с.

Погода 11 апреля будет необычной. Фото: Укргидрометцентр

На Пасху в Украине ночью ожидается +5...+9 градусов. Свежо. Поэтому синоптики советуют изрядно поразмыслить, что одеть.

Днем 16 апреля предполагается +9...+12 градусов. Дожди более вероятны только в западных областях.

На Пасху будет тепло. Фото: google.com

Лавинная опасность

В Украине в этот период существует опасность схождения лавин. Специалисты просят граждан воздержаться от походов в горы.

высокая опасность — высокогорные районы Ивано-Франковской области и восточной части Закарпатской области;

умеренная опасность — западная и центральная части Закарпатской области.

Чтобы обезопасить себя и избежать непредвиденных ситуаций, специалисты советуют принять меры и придерживаться рекомендаций.

Напомним, из-за комендантского часа во Львове традиционные ночные Пасхальные богослужения проходить не будут. Об этом совместно договорились руководители христианских конфессий города.