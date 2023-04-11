Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Погода arrow Погода на Страстную неделю: будет ли тепло и солнечно на Пасху arrow

Погода на Страстную неделю: будет ли тепло и солнечно на Пасху

11 апреля 2023 06:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Погода на Страстную неделю: будет ли тепло и солнечно на Пасху
Погода на Пасхальную неделю будет теплой. Фото: google.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

16 апреля христиане восточного обряда будут отмечать большой праздник — Пасху. Синоптики рассказали, какая будет погода всю Страстную неделю.

В Укргидрометцентре говорят, что будет тепло, правда, кое-где будет дождь.

Читайте также:

"Апрель наконец-то раскрыл в Украине все свои таланты — зеленые листочки высыпали, как дети на школьном перерыве, мои любимые гиацинты запахли так, что все мировые парфюмерные бренды ушли в отчаянный отпуск, прошли обильные дожди, потеплело, даже грозы вытолкались из майской. показать, как они любят весну", — пишет синоптик Наталья Диденко.

11 апреля дождь будет идти преимущественно в южной части, а вечером подтянется в центральные области страны. Немного покапает на закате, но не существенно. На остальной территории Украины без осадков.

дождь
11 апреля дождь будет идти преимущественно в южной части. Фотоколлаж: novyny.live

В Киеве температура воздуха обрадует, днем до +15 градусов. Дождя не будет. Но в ночь на 12 апреля надвигается дождливое облако.

В Киевской области 11 апреля будет облачная погода с периодическими прояснениями, но без осадков. Ветер дует северо-восточным направлением со скоростью 5-10 м/с.

Погода 11 апреля будет необычной. Фото: Укргидрометцентр

На Пасху в Украине ночью ожидается +5...+9 градусов. Свежо. Поэтому синоптики советуют изрядно поразмыслить, что одеть.

Днем 16 апреля предполагается +9...+12 градусов. Дожди более вероятны только в западных областях.

Пасхальная корзина 2023 – что нужно святить на Пасху
На Пасху будет тепло. Фото: google.com

Лавинная опасность

В Украине в этот период существует опасность схождения лавин. Специалисты просят граждан воздержаться от походов в горы.

  • высокая опасность — высокогорные районы Ивано-Франковской области и восточной части Закарпатской области;
  • умеренная опасность — западная и центральная части Закарпатской области.

Чтобы обезопасить себя и избежать непредвиденных ситуаций, специалисты советуют принять меры и придерживаться рекомендаций.

Напомним, из-за комендантского часа во Львове традиционные ночные Пасхальные богослужения проходить не будут. Об этом совместно договорились руководители христианских конфессий города.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB