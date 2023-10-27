Погода в Украине в эти выходные — прогноз Укргидрометцентра.

Спасатели в подтопленной Черкасской области. Фото: Facebook

В эти выходные в большинстве областей Украины ожидаются умеренные дожди, ночью в северной части, местами — значительные. В южной части, в западных и центральных областях днем без существенных осадков. Также сообщается об опасности подтоплений и сильных порывах ветра в западных регионах Украины.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 28 октября

Источник: Укргидрометцентр

Сообщается, что на всей территории Украины завтра будет облачно с прояснениями. В большинстве областей пройдут умеренные, ночью в северной части местами значительные дожди. Днем в южной части, в западных и центральных областях без существенных осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с, ночью и утром в западных областях местами 25 м/с, в Карпатах — 28-30 м/с.

Температура на юге ночью 12-17 °С, днем — 19-24 °С. На западе и севере ночью 7-12 °С, днем 10-15 °С. На остальной территории ночью 9-14 °С, днем — 13-18 °С.

Погода в Киеве и области на 28 октября

В Киевской области завтра будет облачно с прояснениями. Местами по области ожидается умеренный, ночью сильный дождь. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы ветра будут достигать 17-22 м/с. Температура в области ночью 7-12 °С, днем — 10-15 °С.

В столице ночью 10-12 °С, днем — 12-14 °С.

Прогноз погоды в Украине на выходные

Атмосферный фронт 29 октября. Источник: Укргидрометцентр

По сообщению синоптиков, в выходные в большинстве областей ожидаются умеренные дожди, ночью в северной части местами значительные. На юге, на западе и в центре Украины днем без существенных осадков.

Ветер — юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы ветра составят 17-22 м/с. Ночью и утром в западных областях местами 25 м/с, в Карпатах 28-30 м/с. Температура ночью 9-16 °С, днем 13-20 °С, на юге до 24 °С. В западных и северных областях ночью 7-12 °С, днем — 10-15 °С.

В субботу и воскресенье, синоптики прогнозируют погоду без осадков, лишь ночью 29 октября на севере и Закарпатье местами небольшой дождь. Температура ночью — 5-10 °С тепла, на юге страны, 30 октября и на Прикарпатье — 8-13 °С. Днем 29 октября — 12-17 °С, в северо-восточных областях 7-12 °С, в южной части — 16-21 °С, 30 октября — 15-20 °С, на юге и Прикарпатье — 19-24 °С.

Синоптики предупреждают об опасности

Карта возможных подтоплений. Источник: Укргидрометцентр

Также, по сообщению синоптиков, 27-30 октября на реках Закарпатской области в результате сильных, местами чрезвычайных дождей, на фоне повышенной водности, продолжится повышение уровня воды над уровнем на 8 часов 27 октября:

на большинстве речек — на 1,0-2,0 м с начальным выходом воды на пойму (I уровень опасности);

на р. Уж (пост Заречево) возможно частичное затопление водозабора в г. Перечин (Ужгородский район) (I уровень опасности);

на участке Тисы Б.Бычков-Вилок и в нижнем течении р.Латорица — на 2,5-3,0 м с затоплением поймы (I уровень опасности);

в нижнем течении р.Боржава — на 2,5-3,0 м с частичным затоплением сельхозугодий речных сел и автодороги Шаланки-Б.Комяты в Береговском, Хустском районах (II уровень опасности).

"В местах прохождения интенсивных дождей ожидается формирование значительного местного и склонового стока, стремительное повышение уровней воды на малых водотоках с частичным затоплением пониженных участков местности, особенно в населенных пунктах, вследствие загромождения русел и водоотводных каналов", — говорится в сообщении.

Дополнительно говорится, что в горных районах прогнозируют схождение селя.

Также 27-29 октября в результате дождей разной интенсивности на реке Северский Донец ожидается повышение уровня воды на 0,1-0,2 м, на малых реках Харьковской области — на 0,2-0,3 м, на р. Уды — до 0,4 м/сут, без негативных последствий.

28-30 октября в связи со значительными дождями на реках суббассейна р. Припять ожидается повышение уровня воды на 0,1-0,3 м над уровнем на 8 часов 27 октября, без негативных последствий.

Карта опасных порывов ветра в Украине. Источник: Укргидрометцентр

Сообщается и о том, что 28 октября в Украине порывы ветра будут достигать 17-22 м/с, ночью и утром в западных областях местами — 25 м/с, в Карпатах — 28-30 м/с. Ночью в Волынской, Ровенской и Житомирской областях сильный дождь, I уровень опасности.

В Киевской области завтра, по сообщению синоптиков, порывы ветра будут 17-22 м/с. Они призывают граждан быть осмотрительными.

Напомним, что ранее предупредила украинцев об опасности со стороны атмосферного фронта народный синоптик Наталка Диденко. В то же время в Укргидрометцентре предупредили жителей и гостей столицы об опасной погоде с возможными дождями.