Погода у Києві 28 жовтня — прогноз від Укргідрометцентру

Чоловік іде вулицею під час дощу. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Києві завтра, 28 жовтня, очікується хмарна погода з проясненнями. Також цього дня в місті дощитиме, тому варто взяти із собою парасолю. Детальніше про погоду у столиці на завтра у нашому матеріалі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода у Києві 28 жовтня

Цього дня у столиці очікуються сильні пориви вітру — 17-22 м/с, а саме I рівень небезпечності.

Температура повітря:

вночі — +10...+12 °С;

вдень — +12...+14 °С.

Температура повітря в області:

вночі — +7...+12 °С;

вдень — +10...+15 °С.

Погода у Києві 28 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження від синоптиків

В Укргідрометцентрі попередили, що завтра, 28 жовтня, у Київській області очікується помірний дощ із поривами вітру 17-22 м/с.

"Тому завтра, будьте обережні! Тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися", — наголосили у повідомленні.

Графік прогнозу погоди у Києві. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що 27 жовтня в Україні похмура погода, дощі йдуть у більшості західних та східних областей. Попри це температура повітря дивуватиме, стовпчики термометрів вдень коливатимуться від +12 °C до +22 °C.