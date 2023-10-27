Погода у Києві 28 жовтня — прогноз від Укргідрометцентру

Синоптики попередили про небезпечну погоду у Києві завтра
У Києві завтра, 28 жовтня, очікується хмарна погода з проясненнями. Також цього дня в місті дощитиме, тому варто взяти із собою парасолю. Детальніше про погоду у столиці на завтра у нашому матеріалі.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода у Києві 28 жовтня
Цього дня у столиці очікуються сильні пориви вітру — 17-22 м/с, а саме I рівень небезпечності.
Температура повітря:
- вночі — +10...+12 °С;
- вдень — +12...+14 °С.
Температура повітря в області:
- вночі — +7...+12 °С;
- вдень — +10...+15 °С.
Попередження від синоптиків
В Укргідрометцентрі попередили, що завтра, 28 жовтня, у Київській області очікується помірний дощ із поривами вітру 17-22 м/с.
"Тому завтра, будьте обережні! Тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися", — наголосили у повідомленні.
Нагадаємо, що 27 жовтня в Україні похмура погода, дощі йдуть у більшості західних та східних областей. Попри це температура повітря дивуватиме, стовпчики термометрів вдень коливатимуться від +12 °C до +22 °C.
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