Погода в Україні 27 жовтня — прогноз від Метеопрог

Люди йдуть під дощем. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 27 жовтня, в Україні очікуються похмура погода, дощі пройдуть у більшості західних та східних областях. Попри це температура повітря дивуватиме, стовпчики термометрів вдень коливатимуться від +12 °C до +22 °C.

Про це повідомляють синоптики Meteoprog.

Читайте також:

Погода в Україні 27 жовтня

У п'ятницю, 27 жовтня, у більшості західних та східних областей очікуються дощі. Вітер змінних напрямків, 3-6 м/с. Атмосферний тиск — 742 мм рт. ст., вологість повітря становитиме приблизно 81%. Водночас найтепліше буде на півдні. Там синоптики прогнозують +15...+22 °C.

Погода в Україні 27 жовтня. Фото: Meteoprog

Температура повітря по областях:

центральний регіон — Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Дніпропетровська — вночі +10...+12 °C, вдень +12...+14 °C;

— вночі +10...+12 °C, вдень +12...+14 °C; західний регіон — Львівська, Волинська, Івано-Франківська, Чернівецька, Тернопільська, Рівненська, Хмельницька, Закарпатська — вночі +9...+11 °C, вдень +11...+15 °C;

— вночі +9...+11 °C, вдень +11...+15 °C; північний регіон — Київська, Сумська, Житомирська, Чернігівська — вночі +7...+9 °C, вдень +13...+15 °C;

— вночі +7...+9 °C, вдень +13...+15 °C; східний регіон — Харківська, Луганська, Донецька — вночі +8...+12 °C, вдень +15...+20 °C;

— вночі +8...+12 °C, вдень +15...+20 °C; південний регіон — Запорізька, Одеська, Херсонська, Миколаївська, Крим — вночі +12...+17 °C, вдень +15...+22 °C

Нагадаємо, що до кінця цього тижня в Україні збережеться високий температурний фон завдяки впливу теплих повітряних мас з південної частини Європи. Синоптики розповіли, чи затримаються зливи в Україні.