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Дощі триватимуть — синоптики назвали регіони, де сьогодні будуть зливи

27 жовтня 2023 10:02
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 27 жовтня — прогноз від Метеопрог
Люди йдуть під дощем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 27 жовтня, в Україні очікуються похмура погода, дощі пройдуть у більшості західних та східних областях. Попри це температура повітря дивуватиме, стовпчики термометрів вдень коливатимуться від +12 °C до +22 °C.

Про це повідомляють синоптики Meteoprog.

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Погода в Україні 27 жовтня

У п'ятницю, 27 жовтня, у більшості західних та східних областей очікуються дощі. Вітер змінних напрямків, 3-6 м/с. Атмосферний тиск — 742 мм рт. ст., вологість повітря становитиме приблизно 81%. Водночас найтепліше буде на півдні. Там синоптики прогнозують +15...+22 °C.

погода в Україні 27 жовтня
Погода в Україні 27 жовтня. Фото: Meteoprog

Температура повітря по областях:

  • центральний регіон — Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Дніпропетровська — вночі +10...+12 °C, вдень +12...+14 °C;
  • західний регіон — Львівська, Волинська, Івано-Франківська, Чернівецька, Тернопільська, Рівненська, Хмельницька, Закарпатська — вночі +9...+11 °C, вдень +11...+15 °C;
  • північний регіон — Київська, Сумська, Житомирська, Чернігівська —  вночі +7...+9 °C, вдень +13...+15 °C;
  • східний регіон — Харківська, Луганська, Донецька — вночі +8...+12 °C, вдень +15...+20 °C;
  • південний регіон — Запорізька, Одеська, Херсонська, Миколаївська, Крим — вночі +12...+17 °C, вдень +15...+22 °C

Нагадаємо, що до кінця цього тижня в Україні збережеться високий температурний фон завдяки впливу теплих повітряних мас з південної частини Європи. Синоптики розповіли, чи затримаються зливи в Україні.

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