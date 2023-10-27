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Дожди будут продолжаться — синоптики назвали регионы, где сегодня будут ливни

27 октября 2023 10:02
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 27 октября — прогноз от Метеопрог
Люди идут под дождем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 27 октября, в Украине ожидается пасмурная погода, дожди пройдут в большинстве западных и восточных областях. Несмотря на это, температура воздуха будет удивлять, столбики термометров днем будут колебаться от +12 °C до +22 °C.

Об этом сообщают синоптики Meteoprog.

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Погода в Украине 27 октября

В пятницу, 27 октября, в большинстве западных и восточных областей ожидаются дожди. Ветер переменных направлений, 3-6 м/с. Атмосферное давление — 742 мм рт. ст., влажность воздуха составит примерно 81%. В то же время теплее всего будет на юге. Там синоптики прогнозируют +15...+22 °C.

погода в Украине 27 октября
Погода в Украине 27 октября. Фото: Meteoprog

Температура воздуха по областям:

  • центральный регион — Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Винницкая, Днепропетровская — ночью +10...+12 °C, днем +12...+14 °C;
  • западный регион — Львовская, Волынская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Тернопольская, Ровенская, Хмельницкая, Закарпатская — ночью +9...+11 °C, днем +11...+15 °C;
  • северный регион — Киевская, Сумская, Житомирская, Черниговская — ночью +7...+9 °C, днем +13...+15 °C;
  • восточный регион — Харьковская, Луганская, Донецкая — ночью +8...+12 °C, днем +15...+20 °C;
  • южный регион — Запорожская, Одесская, Херсонская, Николаевская, Крым — ночью +12...+17 °C, днем +15...+22 °C

Напомним, что до конца этой недели в Украине сохранится высокий температурный фон благодаря влиянию теплых воздушных масс из южной части Европы. Синоптики рассказали, задержатся ли ливни в Украине.

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