Погода в Киеве 28 октября — прогноз от Укргидрометцентра.

Человек идет по улице во время дождя. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Киеве завтра, 28 октября, будет облачно с прояснениями. Также в этот день в городе будет дождливо, поэтому стоит взять с собой зонт. Подробнее о погоде в столице на завтра в нашем материале.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Киеве 28 октября

В этот день в столице ожидаются сильные порывы ветра — 17-22 м/с, а именно I уровень опасности.

Температура воздуха:

ночью — +10...+12 °С;

днем — +12 ...+14 °С.

Температура воздуха в области:

ночью — +7...+12 °С;

днем — +10 ...+15 °С.

Погода в Киеве 28 октября. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение от синоптиков

В Укргидрометцентре предупредили, что завтра, 28 октября, в Киевской области ожидается умеренный дождь с порывами ветра 17-22 м/с.

"Поэтому завтра будьте осторожны! Держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и сорвавшихся конструкций зданий", — подчеркнули в сообщении.

График прогноза погоды в Киеве. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что 27 октября в Украине пасмурная погода, дожди идут в большинстве западных и восточных областей. Несмотря на это, температура воздуха удивит, столбики термометров днем будут колебаться от +12 °C до +22 °C.