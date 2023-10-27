Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Синоптики предупредили об опасной погоде в Киеве завтра arrow

Синоптики предупредили об опасной погоде в Киеве завтра

27 октября 2023 16:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Киеве 28 октября — прогноз от Укргидрометцентра.
Человек идет по улице во время дождя. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Киеве завтра, 28 октября, будет облачно с прояснениями. Также в этот день в городе будет дождливо, поэтому стоит взять с собой зонт. Подробнее о погоде в столице на завтра в нашем материале.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Киеве 28 октября

В этот день в столице ожидаются сильные порывы ветра — 17-22 м/с, а именно I уровень опасности.

Температура воздуха:

  • ночью — +10...+12 °С;
  • днем — +12 ...+14 °С.

Температура воздуха в области:

  • ночью — +7...+12 °С;
  • днем — +10 ...+15 °С.
прогноз погоды от Укргидрометцентра в Киеве
Погода в Киеве 28 октября. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение от синоптиков

В Укргидрометцентре предупредили, что завтра, 28 октября, в Киевской области ожидается умеренный дождь с порывами ветра 17-22 м/с.

"Поэтому завтра будьте осторожны! Держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и сорвавшихся конструкций зданий", — подчеркнули в сообщении.

прогноз погоды от Укргидрометцентра в Киеве
График прогноза погоды в Киеве. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что 27 октября в Украине пасмурная погода, дожди идут в большинстве западных и восточных областей. Несмотря на это, температура воздуха удивит, столбики термометров днем будут колебаться от +12 °C до +22 °C.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме