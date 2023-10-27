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Час діставати теплі речі — синоптики попередили про зміну погоди в Одесі сьогодні

27 жовтня 2023 06:24
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 27 жовтня
Хлопці гуляють у місті. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 27 жовтня, в Одесі очікується переважно хмарна погода. Синоптики опадів не прогнозують, проте можливі пориви вітру до 8 м/с. Температура повітря залишатиметься комфортною, підіймаючись до +20 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Без опадів.
  • Переважно хмарно.
  • Вітер західний, 4-8 м/с.
  • Температура вночі +16...+17 °С, вдень +18...+20 °С.
  • Атмосферний тиск — 749 мм рт. ст.
  • Вологість — 88%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер західний, 4-9 м/с.
  • Температура вночі +11...+15 °С, вдень +18...+25 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

Нагадаємо, 27 жовтня буде дощити майже по всій території України. Температура повітря має бути доволі комфортною, як для осені. 

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