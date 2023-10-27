Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 27 жовтня

Час діставати теплі речі — синоптики попередили про зміну погоди в Одесі сьогодні
27 жовтня 2023 06:24
Хлопці гуляють у місті. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 27 жовтня, в Одесі очікується переважно хмарна погода. Синоптики опадів не прогнозують, проте можливі пориви вітру до 8 м/с. Температура повітря залишатиметься комфортною, підіймаючись до +20 °С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Без опадів.
- Переважно хмарно.
- Вітер західний, 4-8 м/с.
- Температура вночі +16...+17 °С, вдень +18...+20 °С.
- Атмосферний тиск — 749 мм рт. ст.
- Вологість — 88%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер західний, 4-9 м/с.
- Температура вночі +11...+15 °С, вдень +18...+25 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
Нагадаємо, 27 жовтня буде дощити майже по всій території України. Температура повітря має бути доволі комфортною, як для осені.
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