Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 27 жовтня

Хлопці гуляють у місті. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 27 жовтня, в Одесі очікується переважно хмарна погода. Синоптики опадів не прогнозують, проте можливі пориви вітру до 8 м/с. Температура повітря залишатиметься комфортною, підіймаючись до +20 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Без опадів.

Переважно хмарно.

Вітер західний, 4-8 м/с.

Температура вночі +16...+17 °С, вдень +18...+20 °С.

Атмосферний тиск — 749 мм рт. ст.

Вологість — 88%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер західний, 4-9 м/с.

Температура вночі +11...+15 °С, вдень +18...+25 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

Нагадаємо, 27 жовтня буде дощити майже по всій території України. Температура повітря має бути доволі комфортною, як для осені.