Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 27 октября.

Ребята гуляют в городе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 27 октября, в Одессе ожидается облачная погода. Синоптики осадков не прогнозируют, но возможны порывы ветра до 8 м/с. Температура воздуха остается комфортной, поднимаясь до +20 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Без осадков.

Преимущественно облачно.

Ветер западный, 4-8 м/с.

Температура ночью +16...+17 °С, днем +18...+20°С.

Атмосферное давление — 749 мм рт. ст.

Влажность — 88%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер западный, 4-9 м/с.

Температура ночью +11...+15 °С, днем +18...+25 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

Напомним, 27 октября будет дождь почти по всей территории Украины. Температура воздуха должна быть достаточно комфортной как для осени.