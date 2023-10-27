Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 27 октября.

Пора доставать теплые вещи — синоптики предупредили об изменении погоды в Одессе
27 октября 2023 06:24
Ребята гуляют в городе. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 27 октября, в Одессе ожидается облачная погода. Синоптики осадков не прогнозируют, но возможны порывы ветра до 8 м/с. Температура воздуха остается комфортной, поднимаясь до +20 °С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Без осадков.
- Преимущественно облачно.
- Ветер западный, 4-8 м/с.
- Температура ночью +16...+17 °С, днем +18...+20°С.
- Атмосферное давление — 749 мм рт. ст.
- Влажность — 88%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер западный, 4-9 м/с.
- Температура ночью +11...+15 °С, днем +18...+25 °С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Прогноз погоды в Украине
Напомним, 27 октября будет дождь почти по всей территории Украины. Температура воздуха должна быть достаточно комфортной как для осени.
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