Погода в Україні цими вихідними 28-29 жовтня — прогноз Укргідрометцентру

Рятувальники на підтопленій Черкащині. Фото: Facebook

Цими вихідними у більшості областей України очікуються помірні дощі, вночі у північній частині, місцями — значні. У південній частині, в західних та центральних областях вдень без істотних опадів. Також повідомляється про небезпеку підтоплень та сильні пориви вітру в західних регіонах України.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 28 жовтня

Джерело: Укргідрометцентр

Повідомляється, що по всій території України завтра буде хмарно з проясненнями. У більшості областей помірні, вночі у північній частині місцями значні дощі, у південній частині, в західних та центральних областях вдень без істотних опадів.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с, вночі та вранці у західних областях місцями 25 м/с, в Карпатах — 28-30 м/с.

Температура на півдні вночі 12-17 °С, вдень — 19-24 °С. На заході та півночі вночі 7-12 °С, вдень 10-15 °С. На решті території вночі 9-14 °С, вдень — 13-18 °С.

Погода в Києві та області на 28 жовтня

У Київській області завтра буде хмарно з проясненнями. Місцями по області очікується помірний, вночі значний дощ. Вітер південно-західний, з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, подекуди пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с. Температура в області вночі 7-12 °С, вдень — 10-15 °С.

У столиці вночі 10-12 °С, вдень — 12-14 °С.

Прогноз погоди в Україні на вихідні

Атмосферний фронт 29 жовтня. Джерело: Укргідрометцентр

За повідомленням синоптиків, на вихідні у більшості областей очікуються помірні дощі, вночі у північній частині місцями значні. Натомість на півдні, на заході та у центрі України вдень без істотних опадів.

Вітер — південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, подекуди пориви вітру 17-22 м/с. Вночі та вранці у західних областях місцями 25 м/с, в Карпатах — 28-30 м/с. Температура вночі 9-16 °С, вдень 13-20 °С, на півдні до 24 °С. У західних та північних областях вночі 7-12 °С, вдень — 10-15 °С.

У суботу та неділю синоптики прогнозують погоду без опадів, лише вночі 29 жовтня на півночі та на Закарпатті місцями невеликий дощ. Температура вночі — 5-10 °С тепла, на півдні країни 30 жовтня і на Прикарпатті — 8-13 °С. Вдень 29 жовтня — 12-17 °С, у північно-східних областях 7-12 °С, у південній частині — 16-21 °С, 30 жовтня — 15-20 °С, на півдні та на Прикарпатті — 19-24 °С.

Синоптики попереджають про небезпеку

Карта можливих підтоплень. Джерело: Укргідрометцентр

Також, за повідомленням синоптиків, 27-30 жовтня на річках Закарпатської області внаслідок сильних, місцями надзвичайних дощів, на фоні підвищеної водності, продовжиться підвищення рівнів води над рівнями на 8 год 27 жовтня:

на бiльшостi рiчок — на 1,0-2,0 м з початковим виходом води на заплаву (І рiвень небезпеки - жовтий);

на р. Уж (пост Зарiчово) можливе часткове затоплення водозабору в м.Перечин (Ужгородський район) (І рiвень небезпеки);

на ділянці Тиси В.Бичкiв-Вилок та у нижнiй течiї р.Латориця — на 2,5-3,0 м з затопленням заплави (І рiвень небезпеки);

у нижнiй течiї р.Боржава — на 2,5-3,0 м з частковим затопленням сiльгоспугiдь прирічкових сіл та автодороги Шаланки-В.Комяти у Берегівському, Хустському районах (ІІ рiвень небезпеки).

"У місцях проходження інтенсивних дощів, очікується формування значного місцевого та схилового стоку, стрімке пiдвищення рiвнiв води на малих водотоках з частковим затопленням понижених ділянок місцевості, особливо в населених пунктах, внаслідок захаращення річищ та водовідвідних каналів", — йдеться в повідомленні.

Додатково йдеться про те, що у гірських районах прогнозують сходження селі.

Також 27-29 жовтня внаслідок дощів різної інтенсивності на річці Сіверський Донець очікуються підвищення рівнів води на 0,1-0,2 м, на малих річках Харківської області — на 0,2-0,3 м, на р.Уди — до 0,4 м за добу, без негативних наслідків.

28-30 жовтня через значні дощи на річках суббасейну р. Прип'ять очікується підвищення рівнів води на 0,1-0,3 м над рівнями на 08 год 27 жовтня, без негативних наслідків.

Карта небезпечних поривів вітру в Україні. Джерело: Укргідрометцентр

Повідомляється й про те, що 28 жовтня в Україні пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с, вночі та вранці у західних областях місцями — 25 м/с, в Карпатах — 28-30 м/с. Вночі у Волинській, Рівненській та Житомирській областях значний дощ I рівень небезпеки.

На Київщині завтра, за повідомленням синоптиків, пориви вітру 17-22 м/с. Вони закликали громадян бути обачними.

Нагадаємо, що раніше попередила українців про небезпеку з боку атмосферного фронту народна синоптикиня Наталка Діденко. Натомість в Укргідрометцентрі попередили мешканців та гостей столиці про небезпечну погоду з можливими дощами.