Синоптики розповіли, якою завтра буде погода в Одесі

Жінки гуляють у центрі міста. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 28 жовтня, в Одесі очікується тепла та сонячна погода. Синоптики зазначають, що аномально висока температура повітря збережеться у південних регіонах до кінця жовтня, тож кожен встигне насолодитися прогулянками. Опадів не передбачається

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ранок: Зранку небо буде ясним, без хмар. Температура становитиме +19 °C. Вітер — до 8,5 м/с.

День: Очікується переважно сонячна погода, проте місцями можливі хмари. Температура становитиме близько +20...+21 °C. Вітер — 7,4 м/с.

Вечір: На вечір синоптики прогнозують теплу, але вітряну погоду. Температура повітря знизиться до +16 °C.

Схід сонця: 28 жовтня сонце зійде о 07:32.

Захід сонця: 28 жовтня сонце заходитиме о 17:49.

Тривалість світлового дня: 10 годин і 17 хвилин.

Прогноз погоди в Україні

Нагадаємо, Погода в Україні на вихідних буде з дощами. На них варто чекати у більшості західних та східних областей, на Сумщині, Запоріжжі та в Криму, місцями навіть пройдуть зливи. Також синоптики обіцяють переважно південно-західний вітер 7-12 м/с. Стовпчики термометрів в більшості областей показуватимуть до +17 °С.