Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Варто вийти на прогулянку — синоптики розповіли про погоду в Одесі на вихідних arrow

Варто вийти на прогулянку — синоптики розповіли про погоду в Одесі на вихідних

27 жовтня 2023 16:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Синоптики розповіли, якою завтра буде погода в Одесі
Жінки гуляють у центрі міста. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 28 жовтня, в Одесі очікується тепла та сонячна погода. Синоптики зазначають, що аномально висока температура повітря збережеться у південних регіонах до кінця жовтня, тож кожен встигне насолодитися прогулянками. Опадів не передбачається 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

Ранок: Зранку небо буде ясним, без хмар. Температура становитиме +19 °C. Вітер — до 8,5 м/с.

День: Очікується переважно сонячна погода, проте місцями можливі хмари. Температура становитиме близько +20...+21 °C. Вітер — 7,4 м/с. 

Вечір: На вечір синоптики прогнозують теплу, але вітряну погоду. Температура повітря знизиться до +16 °C.

Схід сонця: 28 жовтня сонце зійде о 07:32.
Захід сонця: 28 жовтня сонце заходитиме о 17:49.
Тривалість світлового дня: 10 годин і 17 хвилин.

Прогноз погоди в Україні

Нагадаємо, Погода в Україні на вихідних  буде з дощами. На них варто чекати у більшості західних та східних областей, на Сумщині, Запоріжжі та в Криму, місцями навіть пройдуть зливи. Також синоптики обіцяють  переважно південно-західний вітер 7-12 м/с. Стовпчики термометрів в більшості областей показуватимуть до +17 °С.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:40Ціни на брухт у жовтні: скільки коштує 1 кг чорних металів в Україні

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі