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Стоит выйти на прогулку — синоптики рассказали о погоде в Одессе на выходных

27 октября 2023 16:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Синоптики рассказали, какой завтра будет погода в Одессе
Женщины гуляют в центре города. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 28 октября, в Одессе ожидается теплая и солнечная погода. Синоптики отмечают, что аномально высокая температура воздуха сохранится в южных регионах до конца октября, так что каждый успеет насладиться прогулками. Осадков не предполагается

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Утро небо будет ясным, без существенных облаков. Температура составляет +19 °C. Ветер — до 8,5 м/с.

День: Ожидается преимущественно солнечная погода, однако местами возможны облака. Температура составит около +20...+21°C. Ветер — 7,4 м/с.

Вечер: На вечер синоптики прогнозируют теплую, но ветреную погоду. Температура воздуха снизится до +16 °C.

Восход: 27 октября солнце взойдет в 07:32.
Закат: 27 октября солнце будет заходить в 17:49.
Продолжительность светового дня: 10 часов и 17 минут.

Прогноз погоды в Украине

Напомним, погода в Украине на выходных будет с дождями. Их следует ожидать в большинстве западных и восточных областей, в Сумской, Запорожье и в Крыму, местами даже пройдут ливни. Также синоптики обещают преимущественно юго-западный ветер 7-12 м/с. Столбики термометров в большинстве областей будут показываться до +17°С.

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