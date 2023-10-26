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Аномальна спека триває — синоптики розповіли про погоду в Одесі на завтра

26 жовтня 2023 16:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Синоптики розповіли, якою завтра буде погода в Одесі
Люди гуляють у центрі міста. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 27 жовтня, в Одесі прогнозують переважно теплу, проте хмарну погоду. Синоптики зазначають, що аномально висока температура повітря збережеться у південних регіонах до кінця жовтня, тож кожен встигне насолодитися прогулянками. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ранок: Зранку небо буде вкрите хмарами. Температура становитиме +15...+16 °C. Вітер — до 3,1 м/с.

День: В обід очікується переважно ясна погода, місцями можливі хмари. Температура повітря підніметься до максимуму в +21 °C. Вітер — 5.9 м/с. 

Вечір: Очікується переважно хмарна погода, з проясненнями. Температура становитиме близько +19...+20 °C.

Схід сонця: 27 жовтня сонце зійде о 07:31.
Захід сонця: 27 жовтня сонце заходитиме о 17:51.
Тривалість світлового дня: 10 годин і 20 хвилин.

Прогноз погоди в Україні

Завтра, 27 жовтня,  дощитме майже по всій території України. Температура повітря має бути доволі комфортною, як для осені. 

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