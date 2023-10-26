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Аномальная жара продолжается — синоптики рассказали о погоде в Одессе на завтра

26 октября 2023 16:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Синоптики рассказали, какой завтра будет погода в Одессе
Люди гуляют в центре города. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 27 октября, в Одессе прогнозируют преимущественно теплую, но облачную погоду. Синоптики отмечают, что аномально высокая температура воздуха сохранится в южных регионах до конца октября, так что каждый успеет насладиться прогулками.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Утро: Утром небо будет покрыто облаками. Температура будет +15...+16 °C. Ветер — до 3,1 м/с.

День: В обед ожидается ясная погода, местами возможны облака. Температура воздуха поднимется до максимума в +21 °C. Ветер — 5.9 м/с.

Вечер: Ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями. Температура составляет около +19...+20 °C.

Восход солнца: 27 октября солнце взойдет в 07:31.
Закат: 27 октября солнце будет заходить в 17:51.
Продолжительность светового дня: 10 часов и 20 минут.

Прогноз погоды в Украине

Завтра, 27 октября, будет дождь почти по всей территории Украины. Температура воздуха должна быть достаточно комфортной как для осени.

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