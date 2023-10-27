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Синоптик Діденко розповіла, чого чекати від погоди на вихідних, і попередила про небезпеку

27 жовтня 2023 17:20
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Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні на 28-31 жовтня — прогноз Наталки Діденко
Киянки під час сильного вітру. Фото: Google
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Цими вихідними по Україні очікується сонячна та суха погода. Повітря прогріється до +14...+25 °С. Також може здійнятися і сильний штормовий поривчастий вітер, тому краще не забувати про обережність в небезпечних ділянках: під старими деревами, дахами будинків, білбордами тощо. 

Про погоду на вихідних розповіла народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода в Україні 28 жовтня

За словами синоптикині, 28 жовтня  вночі та вранці в більшості областей України пройдуть дощі, а вдень переважно незначні опади затримаються на півночі та подекуди на заході України. На решті території опадів не передбачається.

Синоптик Діденко розповіла, чого чекати від погоди на вихідних і попередила про небезпеку
Прогноз швидкості вітру на 28 жовтня. Джерело: Telegram

Також Діденко попередила, що в суботу в більшості областей України очікується сильний вітер, до 17-25 метрів за секунду.

Погода в Україні 29 жовтня

Натомість в неділю, 29 жовтня, за словами Діденко, очікується суха та сонячна погода. Температура повітря +14...+19 °С, на півдні — +20...+24 °С. На північному сході трохи свіжіше — +10...+13 °С.

Така ж чудова сонячна погода очікується у понеділок-вівторок. Температура повітря — +15...+20 °С, на півдні — до +24 °С.

Прогноз погоди в Києві

У столиці, каже Діденко, завтра також очікується сильний північно-західний вітер зі штормовими поривами до 20 метрів за секунду і більше.  Вдень можливі невеликі короткочасні дощі. Температура повітря — +14 °С.

Натомість у неділю стовпчики термометрів сягнуть позначки у +14...+16 °С. У понеділок-вівторок повітря може прогрітися до +20 °С.

Синоптик Діденко розповіла, чого чекати від погоди на вихідних і попередила про небезпеку
Пост Наталки Діденко. Джерело: Facebook

Нагадаємо, що раніше Наталка Діденко розповіла, що на Україну насувається потужний циклон. А також вона  попередила про те, які регіони України завтра зіштовхнуться із сильними зливами.

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