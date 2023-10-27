Погода в Украине на 28-31 октября — прогноз Наталки Диденко.

Киевлянки во время сильного ветра. Фото: Google

В эти выходные по Украине ожидается солнечная и сухая погода. Воздух прогреется до +14...+25 °С. Также может подняться и сильный порывистый штормовой ветер, поэтому лучше не забывать об осторожности в опасных участках: под старыми деревьями, крышами домов, билбордами и т.д.

О погоде на выходных рассказала народный синоптик Наталка Диденко.

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Погода в Украине 28 октября

По словам синоптика, 28 октября ночью и утром в большинстве областей Украины пройдут дожди, а днем преимущественно небольшие осадки задержатся на севере и местами на западе Украины. На остальной территории осадков не предполагается.

Прогноз скорости ветра на 28 октября. Источник: Telegram

Также Диденко предупредила, что в субботу в большинстве областей Украины ожидается сильный ветер, до 17-25 метров в секунду.

Погода в Украине 29 октября

В воскресенье, 29 октября, по словам Диденко, ожидается сухая и солнечная погода. Температура воздуха +14...+19 °С, на юге — +20...+24 °С. На северо-востоке немного свежее — +10...+13 °С.

Такая же отличная солнечная погода ожидается в понедельник-вторник. Температура воздуха — +15...+20 °С, на юге — до +24 °С.

Прогноз погоды в Киеве

В столице, говорит Диденко, завтра также ожидается сильный северо-западный ветер со штормовым порывом до 20 метров в секунду и более. Днем возможны небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха — +14 °С.

В воскресенье столбики термометров достигнут отметки в +14...+16 °С. В понедельник-вторник воздух может прогреться до +20 °С.

Пост Наталки Диденко. Источник: Facebook

Напомним, что ранее Наталка Диденко рассказала, что на Украину надвигается мощный циклон. Также она предупредила о том, какие регионы Украины завтра столкнутся с сильными ливнями.