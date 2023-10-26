Погода в Україні 27 жовтня — прогноз від Наталки Діденко

Чоловік йде по вулиці у Києві під час дощу. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Завтра, 27 жовтня, буде дощити майже по всій території України. Температура повітря має бути доволі комфортною, як для осені.

Про погоду на завтра розповіла народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода в Україні 27 жовтня

За її словами, в цей день п'ятниця буде вологою, адже йтимуть дощі. В ніч на 27 жовтня опади очікуються на півночі, півдні (крім Одеської області), в центральній частині України та Карпатах.

Вранці дощова погода буде у східних та більшості західних регіонах. Вдень — переважно лише на заході. Ввечері 27 жовтня на опади варто чекати у західних та північних областях України.

Вітер буде південно-західний, 5-12 м/с.

"Місцями на заході, у центрі та півдні штормові пориви до 15-20 метрів за секунду", — додала Діденко.

Температура повітря вдень:

в більшості областей України — +13-18 °C;

на півдні — +18-22 °C.

Погода у Києві

У столиці вночі очікується дощ, вранці та вдень буде без суттєвих опадів, проте ввечері знову дощитиме.

Впродовж дня у Києві буде комфортна температура до +15 °C.

Скриншот допису з фейсбук-сторінки Наталки Діденко

Нагадаємо, 25 жовтня у Львівській області через негоду було знеструмлено 43 населені пункти. З них — 11 частково, а інші повністю.