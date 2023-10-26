Погода в Украине 27 октября — прогноз от Наталки Диденко.

Народный синоптик Диденко предупредила, какие области завтра зальют сильные ливни
Завтра, 27 октября, будет дождь почти по всей территории Украины. Температура воздуха должна быть довольно комфортной, как для осени.
О погоде на завтра рассказала народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 27 октября
По ее словам, в этот день пятница будет влажной, ведь будут идти дожди. В ночь на 27 октября осадки ожидаются на севере, юге (кроме Одесской области), центральной части Украины и Карпатах.
Утром будет дождливая погода в восточных и большинстве западных регионах. Днем преимущественно только на западе. Вечером 27 октября осадков следует ожидать в западных и северных областях Украины.
Ветер будет юго-западный, 5-12 м/с.
"Местами на западе, в центре и юге штормовые порывы до 15-20 метров в секунду", — добавила Диденко.
Температура воздуха днем:
- в большинстве областей Украины — +13-18 ° C;
- на юге — +18-22 °C.
Погода в Киеве
В столице ночью ожидается дождь, утром и днем без существенных осадков, однако вечером снова будет дождь.
В течение дня в Киеве будет комфортная температура до +15°C.
Напомним, 25 октября во Львовской области из-за непогоды были обесточены 43 населенных пункта. Из них — 11 частично, а остальные полностью.
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