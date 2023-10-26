Погода в Украине 27 октября — прогноз от Наталки Диденко.

Мужчина идет по улице в Киеве во время дождя. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Завтра, 27 октября, будет дождь почти по всей территории Украины. Температура воздуха должна быть довольно комфортной, как для осени.

О погоде на завтра рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 27 октября

По ее словам, в этот день пятница будет влажной, ведь будут идти дожди. В ночь на 27 октября осадки ожидаются на севере, юге (кроме Одесской области), центральной части Украины и Карпатах.

Утром будет дождливая погода в восточных и большинстве западных регионах. Днем преимущественно только на западе. Вечером 27 октября осадков следует ожидать в западных и северных областях Украины.

Ветер будет юго-западный, 5-12 м/с.

"Местами на западе, в центре и юге штормовые порывы до 15-20 метров в секунду", — добавила Диденко.

Температура воздуха днем:

в большинстве областей Украины — +13-18 ° C;

на юге — +18-22 °C.

Погода в Киеве

В столице ночью ожидается дождь, утром и днем без существенных осадков, однако вечером снова будет дождь.

В течение дня в Киеве будет комфортная температура до +15°C.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Наталки Диденко

Напомним, 25 октября во Львовской области из-за непогоды были обесточены 43 населенных пункта. Из них — 11 частично, а остальные полностью.