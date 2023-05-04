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Майское тепло порадует украинцев: в каких областях завтра будет самая комфортная погода

4 мая 2023 16:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Какая будет погода в Украине 5 мая
Дендрологический парк в Киевской области. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 5 мая, ожидается сухая солнечная погода в большинстве областей Украины. В некоторых частях страны возможны небольшие осадки.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на завтра

По словам Диденко, завтра теплее всего будет на востоке, юге и в большинстве центральных областей Украины, а также на Закарпатье. В течение дня ожидается +17+22 градусов.

В западных, северных областях и Винницкой области воздух будет свежее. Ожидается +12+16 градусов.

"Дожди, преимущественно небольшие, вероятные на западе, севере и кое-где в центре, вечером немного заденет Харьковскую область. На остальной территории — сухая солнечная погода", — сообщила Диденко.

Погода в Киеве

Завтра, 5 мая, в Киеве может увеличиться облачность. По словам Диденко, возможно, немного покапает дождь.

Температура воздуха будет составлять +14+16 градусов.

Напомним, сегодня, 4 мая, незначительное похолодание коснется западных и северных областей Украины. В Киеве ожидаются заморозки.

Также мы писали, что синоптики рассказали о погодных условиях в начале мая. Днем в Украину приходит тепло, но ночью периодически ожидаются заморозки. Наименьшую температуру прогнозируют до 10 градусов мороза, а самая большая температура ожидается почти до 40 градусов тепла в южных областях.

Добавим, директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупредил украинцев о том, как из-за глобального потепления изменится зима в стране. Метеоролог рассказал, может ли на территории Украины исчезнуть полностью зима и что будет с осадками на территории страны.

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