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Травневе тепло порадує українців: в яких областях завтра буде найкомфортніша погода

4 травня 2023 16:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Якою буде погода в Україні 5 травня
Дендрологічний парк у Київській області. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 5 травня, очікується суха сонячна погода в більшості областей України. В деяких частинах країни можливі невеликі опади.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на завтра

За словами Діденко, завтра найтепліше буде на сході, півдні та в більшості центральних областей України, а також на Закарпатті. Протягом дня очікується +17+22 градусів. 

У західних, північних областях та у Вінницькій області повітря буде свіжішим. Очікується +12+16 градусів.

"Дощі, переважно невеликі, ймовірні на заході, півночі та подекуди в центрі, ввечері трохи зачепить Харківщину.
На решті території — суха сонячна погода", — повідомила Діденко.

Погода у Києві

Завтра, 5 травня, у Києві може збільшитися хмарність. За словами Діденко, можливо, трохи покапає дощ. 

Температура повітря становитиме +14+16 градусів.

Нагадаємо, сьогодні, 4 травня, незначне похолодання торкнеться західних та північних областей України. У Києві очікуються заморозки.

Також ми писали, що синоптики розповіли про погодні умови на початку травня. Вдень в Україну приходить тепло, але вночі періодично очікуються заморозки. Найменшу температуру прогнозують до 10 градусів морозу, а найбільша температура очікується майже до 40 градусів тепла в південних областях.

Додамо, директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попередив українців про те, як через глобальне потепління зміниться зима в країні. Метеоролог розповів, чи може на території України зникнути повністю зима та що буде з опадами на території країни.

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