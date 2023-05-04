Україну сьогодні огорне холод, можливі заморозки

Синоптики попереджають про заморозки. Фото: УНІАН

У четвер, 4 травня, незначне похолодання торкнеться західних та північних областей України. У Києві очікуються заморозки.

Про прогноз погоди на 4 травня розповіли в Укргідрометцентрі.

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Прогноз погоди в Україні на 4 травня

Як повідомляють синоптики, 4 травня в Україні буде мінлива хмарність. В західних, північних та Одеській областях місцями невеликий короткочасний дощ; на решті території без опадів.

"Вітер південний, південно-західний, 5 — 10 м/с", — йдеться в повідомленні.

Температура повітря становитиме:

вночі 4 — 9° тепла;

вдень у західних (крім Закарпатської) та північних областях 12 — 17°,

на решті території 15 — 20°,

на сході країни до 23°.

Прогноз погоди на 4 травня. Фото: Український гідрометеорологічний центр

За інформацією народної синоптикині Наталки Діденко, температура повітря знизиться впродовж дня до +11+15 градусів.

На решті території України можна нарешті грітися — вдень буде +16+22 градуси.

Температура повітря в Україні 4 травня. Фото: Наталія Діденко

Крім цього синоптики прогнозують невеликий дощ, а на вихідні 6 — 7 травня похолоднішає ще на кілька градусів.

Погода у Києві

У четвер, 4 травня, у Києві опадів хоча й не буде, проте збільшиться хмарність.

"Вітер південно-західний 5 — 10 м/с. Температура по області вночі 4 — 9°, вдень 12-17°", — йдеться в повідомленні.

У Києві вночі температура повітря становитиме 7 — 9°, вдень 15 —17°.

Нагадаємо, середня місячна температура у травні передбачається 14 — 18° тепла, в горах 10 —13°, що близько до норми.