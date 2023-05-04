Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Вдягайтеся тепліше: Україну сьогодні огорне холод, можливі заморозки arrow

Вдягайтеся тепліше: Україну сьогодні огорне холод, можливі заморозки

4 травня 2023 06:53
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Україну сьогодні огорне холод, можливі заморозки
Синоптики попереджають про заморозки. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У четвер, 4 травня, незначне похолодання торкнеться західних та північних областей України. У Києві очікуються заморозки.

Про прогноз погоди на 4 травня розповіли в Укргідрометцентрі

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні на 4 травня

Як повідомляють синоптики, 4 травня в Україні буде мінлива хмарність. В західних, північних та Одеській областях місцями невеликий короткочасний дощ; на решті території без опадів.

"Вітер південний, південно-західний, 5 — 10 м/с", — йдеться в повідомленні.

Температура повітря становитиме:

  • вночі 4 — 9° тепла;
  • вдень у західних (крім Закарпатської) та північних областях 12 — 17°,
  • на решті території 15 — 20°,
  • на сході країни до 23°.
Прогноз погоди на 4 травня. Фото: Український гідрометеорологічний центр 

За інформацією народної синоптикині Наталки Діденко, температура повітря знизиться впродовж дня до +11+15 градусів.

На решті території України можна нарешті грітися — вдень буде +16+22 градуси.

Температура повітря в Україні 4 травня. Фото: Наталія Діденко

Крім цього синоптики прогнозують невеликий дощ, а на вихідні 6 — 7 травня похолоднішає ще на кілька градусів.

Погода у Києві

У четвер, 4 травня, у Києві опадів хоча й не буде, проте збільшиться хмарність. 

"Вітер південно-західний 5 — 10 м/с. Температура по області вночі 4 — 9°, вдень 12-17°", — йдеться в повідомленні. 

У Києві вночі температура повітря становитиме 7 — 9°, вдень 15 —17°.

Нагадаємо, середня місячна температура у травні передбачається 14 — 18° тепла, в горах 10 —13°, що близько до норми.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB