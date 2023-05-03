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Синоптики попередили про заморозки та розповіли, коли можна погрітися на сонці

3 травня 2023 22:07
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Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні 4 травня — в Україну ще прийдуть заморозки
Люди гуляють у ботсаду ім.Фоміна в Києві. Фото: Новини. LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

У четвер, 4 травня, незначне похолодання торкнеться західних та північних областей України. У Києві очікуються заморозки.

Про прогноз погоди на 4 травня розповіли в Укргідрометцентрі. 

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Прогноз погоди в Україні на 4 травня

Завтра, 4 травня, в Україні буде мінлива хмарність. В західних, північних та Одеській областях місцями невеликий короткочасний дощ; на решті території без опадів.

"Вітер південний, південно-західний (у західних областях північно-східний), 5-10 м/с", — йдеться в повідомленні.

Температура повітря становитиме:

  • вночі 4-9° тепла;
  • вдень у західних (крім Закарпатської) та північних областях 12-17°,
  • на решті території 15-20°,
  • на сході країни до 23°.

Крім цього, синоптики прогнозують невеликий дощ, а на вихідні 6−7 травня похолоднішає ще на кілька градусів та на околицях Києва можливі невеликі заморозки.

погода
Прогноз погоди на 4 травня. Фото: Український гідрометеорологічний центр 

Яка погода 4 травня буде у Києві

У четвер, 4 травня, у Києві опадів хоча й не буде, проте збільшиться хмарність. 

"Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура по області вночі 4-9°, вдень 12-17°", — йдеться в повідомленні. 

У Києві вночі температура повітря становитиме 7-9°, вдень 15-17°.

Нагадаємо, нещодавно синоптики розповіли про погодні умови на початку травня. Вдень в Україну приходить тепло, але вночі періодично очікуються заморозки.

Найменшу температуру прогнозують до 10 градусів морозу, а найбільша температура очікується майже до 40 градусів тепла в південних областях.

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