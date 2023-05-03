Погода в Україні на 4 травня - до яких регіонів прийде похолодання

В Україну прийде похолодання: синоптикиня розповіла, яким регіонам не пощастить завтра з погодою
3 травня 2023 16:30
Прогноз погоди на 4 травня. Фото: Новини.LIVE
В Україні, 4 травня, у деяких регіонах очікується незначне похолодання . Зокрема це стосується західних та північних регіонів.
Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
Читайте також:
Яка погода буде в Україні 4 травня
Температура повітря буде наступною:
- у західних та північних областях +11…+15°С;
- на іншій території країни +16…+22°С;
- у Києві до +16°С.
Дощі очікуються:
- на заході та півночі;
- в Києві;
- у центрі, сході, півдні буде суха погода.
Яка погода буде у Києві
За словами Наталії Діденко, у Києві 4 травня утримається тепла погода. Втім, у наступні дні температура повітря знизиться на кілька градусів.
Нагадаємо, що 3 травня в Україні очікується справжнє весняне тепло , проте в деяких областях очікується мінлива хмарність та короткочасний дощ.