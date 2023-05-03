Погода в Україні на 4 травня - до яких регіонів прийде похолодання

Прогноз погоди на 4 травня. Фото: Новини.LIVE

В Україні, 4 травня, у деяких регіонах очікується незначне похолодання . Зокрема це стосується західних та північних регіонів.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

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Яка погода буде в Україні 4 травня

Температура повітря буде наступною:

у західних та північних областях +11…+15°С;

на іншій території країни +16…+22°С;

у Києві до +16°С.

Дощі очікуються:

на заході та півночі;

в Києві;

у центрі, сході, півдні буде суха погода.

Температура повітря в Україні 4 травня. Фото: Наталія Діденко

Яка погода буде у Києві

За словами Наталії Діденко, у Києві 4 травня утримається тепла погода. Втім, у наступні дні температура повітря знизиться на кілька градусів.

Нагадаємо, що 3 травня в Україні очікується справжнє весняне тепло , проте в деяких областях очікується мінлива хмарність та короткочасний дощ.