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В Україну прийде похолодання: синоптикиня розповіла, яким регіонам не пощастить завтра з погодою

3 травня 2023 16:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на 4 травня - до яких регіонів прийде похолодання
Прогноз погоди на 4 травня. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні, 4 травня, у деяких регіонах очікується незначне похолодання . Зокрема це стосується західних та північних регіонів.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

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Яка погода буде в Україні 4 травня

Температура повітря буде наступною:

  • у західних та північних областях +11…+15°С;
  • на іншій території країни +16…+22°С;
  • у Києві до +16°С.

Дощі очікуються:

  • на заході та півночі;
  • в Києві;
  • у центрі, сході, півдні буде суха погода.
Прогноз погоди на 4 травня.
Температура повітря в Україні 4 травня. Фото: Наталія Діденко

Яка погода буде у Києві

За словами Наталії Діденко, у Києві 4 травня утримається тепла погода. Втім, у наступні дні температура повітря знизиться на кілька градусів.

Нагадаємо, що 3 травня в Україні очікується справжнє весняне тепло , проте в деяких областях очікується мінлива хмарність та короткочасний дощ.

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