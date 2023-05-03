Какая будет погода в Украине 3 мая

Люди отдыхают у фонтана. Фото: Новости.

Сегодня, 3 мая, в Украине ожидается настоящее весеннее тепло, однако в некоторых областях ожидается переменная облачность и кратковременный дождь.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и народный синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине 3 мая

Сегодня ночью в Волынской, Ровенской, а также днем в западных и Житомирской областях облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза.

На остальной территории Украины будет переменная облачность, без осадков.

Ветер преимущественно южный (в западных областях с переходом северо-западный), 5-10 м/с.

Температура ночью +2-7°, днем +16-21°, в большинстве западных областей ночью +4-9°, днем +12-17°. На высокогорье Карпат ночью +0-5 °, днем +8-13 °.

Погода в Украине на 3 мая. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

Сегодня киевлянам и гостям столицы следует ожидать переменную облачность, без осадков. Температура в Киеве ночью +5-7°, днем около +20°.

Ветер в основном южный, 5-10 м/с.

Температура в Киевской области ночью +2-7°, днем +16-21°.

Прогноз погоды от Наталии Диденко

С запада в Украину приближается облачность атмосферного фронта, которая приведет к кратковременным дождям в западных областях.

На остальной территории страны сегодня ожидается сухая и солнечная погода.

"Температура воздуха в Украине в течение дня среды будет достигать +14-22 °, в западных областях начнется ее снижение, местами до +12-15 °", — рассказала Диденко.

Космическое фото Украины, где можно увидеть безоблачное небо над страной. Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, что синоптики рассказали о погодных условиях в начале мая. Днем в Украину приходит тепло, но ночью периодически ожидаются заморозки. Наименьшую температуру прогнозируют до 10 градусов мороза, а самая большая температура ожидается почти до 40 градусов тепла в южных областях.