Якою буде погода в Україні 3 травня

Синоптики розповіли, яким областям сьогодні діставати парасолю, а яким — сонячні окуляри
Сьогодні, 3 травня, в Україні очікується справжнє весняне тепло, однак в деяких областях очікується мінлива хмарність та короткочасний дощ.
Про це повідомляють Укргідрометцентр та народна синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в Україні 3 травня
Сьогодні вночі у Волинській, Рівненській, а також удень у західних та Житомирській областях хмарно з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.
На решті території України спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів.
Вітер переважно південний (в західних областях з переходом північно-західний), 5-10 м/с.
Температура вночі +2-7°, вдень +16-21°, у більшості західних областей вночі +4-9°, вдень +12-17°. На високогір'ї Карпат вночі +0-5°, вдень +8-13°.
Погода в Києві та області
Сьогодні киянам та гостям столиці варто очікувати мінливу хмарність, без опадів. Температура у Києві вночі +5-7°, вдень близько +20°.
Вітер здебільшого південний, 5-10 м/с.
Температура на Київщині вночі +2-7°, вдень +16-21°.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Із заходу до України наближається хмарність атмосферного фронту, яка зумовить короткочасні дощі в західних областях.
На решті території країни сьогодні очікується суха та сонячна погода.
"Температура повітря в Україні протягом дня середи досягатиме +14-22°, у західних областях почнеться її зниження, місцями до +12-15°", — розповіла Діденко.
Нагадаємо, що синоптики розповіли про погодні умови на початку травня. Вдень в Україну приходить тепло, але вночі періодично очікуються заморозки. Найменшу температуру прогнозують до 10 градусів морозу, а найбільша температура очікується майже до 40 градусів тепла в південних областях.