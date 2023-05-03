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Синоптики розповіли, яким областям сьогодні діставати парасолю, а яким — сонячні окуляри

3 травня 2023 06:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Якою буде погода в Україні 3 травня
Люди відпочивають біля фонтану. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 3 травня, в Україні очікується справжнє весняне тепло, однак в деяких областях очікується мінлива хмарність та короткочасний дощ.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та народна синоптикиня  Наталка Діденко

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Погода в Україні 3 травня

Сьогодні вночі у Волинській, Рівненській, а також удень у західних та Житомирській областях хмарно з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

На решті території України спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів.

Вітер переважно південний (в західних областях з переходом північно-західний), 5-10 м/с.

Температура вночі +2-7°, вдень +16-21°, у більшості західних областей вночі +4-9°, вдень +12-17°. На високогір'ї Карпат вночі +0-5°, вдень +8-13°.

Погода в Україні на 3 травня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області

Сьогодні киянам та гостям столиці варто очікувати мінливу хмарність, без опадів. Температура у Києві вночі +5-7°, вдень близько +20°.

Вітер здебільшого південний, 5-10 м/с.

Температура на Київщині вночі +2-7°, вдень +16-21°.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Із заходу до України наближається хмарність атмосферного фронту, яка зумовить короткочасні дощі в західних областях.

На решті території країни сьогодні очікується суха та сонячна погода. 

"Температура повітря в Україні протягом дня середи досягатиме +14-22°, у західних областях почнеться її зниження, місцями до +12-15°", — розповіла Діденко.

Космічне фото України, на якому можна побачити безхмарне небо над країною. Фото: facebook.com / tala.didenko

Нагадаємо, що синоптики розповіли про погодні умови на початку травня. Вдень в Україну приходить тепло, але вночі періодично очікуються заморозки. Найменшу температуру прогнозують до 10 градусів морозу, а найбільша температура очікується майже до 40 градусів тепла в південних областях.

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