Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Теплую одежду пока не доставайте: народный синоптик порадовал украинцев прогнозом погоды arrow

Теплую одежду пока не доставайте: народный синоптик порадовал украинцев прогнозом погоды

22 сентября 2023 14:21
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на 23 августа от Наталки Диденко
Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 23 сентября, почти по всей Украине будет солнечно и сухо. В некоторых областях ожидается +30 градусов.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Прогноз погоды на завтра

По словам Диденко, почти повсюду в Украине будет светить солнце. Ожидается теплая погода. В течение дня +25+29 градусов, а на юге и юго-западе до +30 градусов.

Народный синоптик рассказала, что только вечером в западных областях атмосферный фронт организует дожди. Осадки усилятся в воскресенье, 24 сентября. В западной части страны ожидается +19+23 градусов.

Погода в Киеве

Завтра, 23 сентября, в столице дождей не ожидается. Температура воздуха будет +26+28 градусов.

"Ближайшее ощутимое похолодание — ориентировочно 4-5 октября", — добавила Диденко.

null
Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 22 сентября, на большинстве территории Украины будет сухая и солнечная погода. Правда, исключение — Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая область. Там прогнозируют местами небольшой кратковременный дождь и грозу.

Также мы писали, что синоптики сделали прогноз погоды в Украине на неделю с 18 по 24 сентября. Подробнее об этом — читайте в материале.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Много чего везу: Зеленский рассказал Новини.LIVE о своих впечатлениях от визита в США

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз