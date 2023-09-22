Прогноз погоды в Украине на 23 августа от Наталки Диденко

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 23 сентября, почти по всей Украине будет солнечно и сухо. В некоторых областях ожидается +30 градусов.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на завтра

По словам Диденко, почти повсюду в Украине будет светить солнце. Ожидается теплая погода. В течение дня +25+29 градусов, а на юге и юго-западе до +30 градусов.

Народный синоптик рассказала, что только вечером в западных областях атмосферный фронт организует дожди. Осадки усилятся в воскресенье, 24 сентября. В западной части страны ожидается +19+23 градусов.

Погода в Киеве

Завтра, 23 сентября, в столице дождей не ожидается. Температура воздуха будет +26+28 градусов.

"Ближайшее ощутимое похолодание — ориентировочно 4-5 октября", — добавила Диденко.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 22 сентября, на большинстве территории Украины будет сухая и солнечная погода. Правда, исключение — Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая область. Там прогнозируют местами небольшой кратковременный дождь и грозу.

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