Прогноз погоды в Украине на 23 августа от Наталки Диденко

Теплую одежду пока не доставайте: народный синоптик порадовал украинцев прогнозом погоды
Завтра, 23 сентября, почти по всей Украине будет солнечно и сухо. В некоторых областях ожидается +30 градусов.
Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды на завтра
По словам Диденко, почти повсюду в Украине будет светить солнце. Ожидается теплая погода. В течение дня +25+29 градусов, а на юге и юго-западе до +30 градусов.
Народный синоптик рассказала, что только вечером в западных областях атмосферный фронт организует дожди. Осадки усилятся в воскресенье, 24 сентября. В западной части страны ожидается +19+23 градусов.
Погода в Киеве
Завтра, 23 сентября, в столице дождей не ожидается. Температура воздуха будет +26+28 градусов.
"Ближайшее ощутимое похолодание — ориентировочно 4-5 октября", — добавила Диденко.
Напомним, сегодня, 22 сентября, на большинстве территории Украины будет сухая и солнечная погода. Правда, исключение — Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая область. Там прогнозируют местами небольшой кратковременный дождь и грозу.
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