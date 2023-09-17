Ще погріємось на сонці чи литимуть дощі? Синоптик дав прогноз на наступний тиждень

Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE

Впродовж наступного тижня, з 18 до 24 вересня, погода тішитиме українців у більшості регіонах. Очікується тепла та суха погода.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Погода на наступний тиждень

Антициклональна діяльність переважатиме на більшій частині Східної Європи. Теплі повітряні маси на висоті в межах малорухомого антициклону забезпечать в Україні комфортну та сонячну погоду із літніми температурними показниками. Зрідка у західних областях можливі короткочасні дощі. Вночі та вранці внаслідок підвищеної вологості повітря місцями спостерігатимуться тумани.

У понеділок, 18 вересня, погодні умови на всій території країни будуть визначатися полем підвищеного тиску. Очікується малохмарна, тепла та суха погода. Вночі та вранці у Карпатському регіоні, а також на півночі Лівобережжя місцями виникнуть тумани. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у західних областях південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+12°С, вдень +22…+27°С.

У вівторок, 19 вересня, збережеться переважання антициклональної і теплої погоди у більшості областей. І лише у західних областях вдень пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. Вітер в Україні південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в діапазоні +8…+13°С, вдень +22…+27°С, на крайньому заході +17…+22°С.

У середу, 20 вересня, виступ антициклону зі сходу забезпечить теплу суху погоду. Невеликі дощі подекуди можливі лише у західних областях та на крайній півночі України. Вітер південної чверті, 5-10 м/с, у західних областях змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9…+14°С, вдень +22…+27°С, у Карпатському регіоні +15…+20°С.

Протягом тижня зберігатиметься тепла погода

У четвер, 21 вересня, вплив антициклону зі сходу посилиться, тому збережеться період теплої та переважно сухої погоди. Вітер південно-східної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +9…+14°С, вдень +23…+28°С.

У п'ятницю, 22 вересня, опадів не передбачається, температурний фон суттєво не зміниться. Вітер південно-східної чверті, 7-12 м/с. Мінімальна температура повітря вночі становитиме +9…+14°С, вдень повітря прогріється до +24…+29°С.

У суботу, 23 вересня, опадів в Україні не прогнозується. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10…+15°С, вдень +25…+30°С.

У неділю, 24 вересня, на більшій частині території України продовжиться період сухої та теплої погоди. Лише на крайньому заході внаслідок впливу малорухомого фронту місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11…+16°С, вдень +26…+31°С, на крайньому заході +19…+24°С.

Раніше ми повідомляли, що за про прогнозом Укргідрометцентру у понеділок, 18 вересня, в Україні буде сонячна та тепла погода. Опадів не передбачається.

Нагадаємо, наразі над Північним полюсом формується полярний вихор. Це, своєю чергою, свідчить про те, що взимку 2023-2024 року слід очікувати на сніг та низьку температуру повітря.