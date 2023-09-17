Прогноз погоди в Україні 18 вересня

Куртки можна не діставати: синоптики потішили прогнозом погоди на завтра
У понеділок, 18 вересня, в Україні буде сонячна та тепла погода. Опадів не передбачається.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 18 вересня
Завтра в Україні очікується сонячна та суха погода без опадів. Водночас, вночі та вранці у західних та північно-східних областях місцями можливий туман.
Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі 8-13°С; вдень 22-27°С;
- на високогір'ї Карпат 16-21°С.
Погода в Києві та області 18 вересня
Завтра у столиці буде тепла погода без опадів. Подекуди мінлива хмарність.
Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- в області вночі 8-13°С, вдень 22-27°С;
- у Києві вночі 10-12°С, вдень близько 25°С.
Нагадаємо, наразі над Північним полюсом формується полярний вихор. Це, своєю чергою, свідчить про те, що взимку 2023-2024 року слід очікувати на сніг та низьку температуру повітря.