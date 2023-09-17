Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Куртки можна не діставати: синоптики потішили прогнозом погоди на завтра arrow

Куртки можна не діставати: синоптики потішили прогнозом погоди на завтра

17 вересня 2023 14:13
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні 18 вересня
Осінь в Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У понеділок, 18 вересня, в Україні буде сонячна та тепла погода. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. 

Читайте також:

Погода в Україні 18 вересня

Завтра в Україні очікується сонячна та суха погода без опадів. Водночас, вночі та вранці у західних та північно-східних областях місцями можливий туман.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі 8-13°С; вдень 22-27°С;
  • на високогір'ї Карпат 16-21°С.
Погода в Україні
Погода 18 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області 18 вересня

Завтра у столиці буде тепла погода без опадів. Подекуди мінлива хмарність. 

Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • в області вночі 8-13°С, вдень 22-27°С;
  • у Києві вночі 10-12°С, вдень близько 25°С.

Нагадаємо, наразі над Північним полюсом формується полярний вихор. Це, своєю чергою, свідчить про те, що взимку 2023-2024 року слід очікувати на сніг та низьку температуру повітря. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

"Наша справа": гроші на дощові каналізації виділяють, а Київ продовжує затоплювати

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз