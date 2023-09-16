Синоптики спрогнозували, якою буде зима в Україні

Зима у Києві. Фото архівне: Новини.LIVE

Стало відомо, що наразі над Північним полюсом формується полярний вихор. Це, своєю чергою, свідчить про те, що взимку 2023-2024 року слід очікувати на сніг та низьку температуру повітря.

Про це йдеться у матеріалі сервісу severe-weather.

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За словами метеорологів, на Північному полюсі триває процес охолодження. Він традиційно починається в серпні і посилюється восени.

Синоптики звертають увагу на те, що цей фактор створює ймовірність колапсу полярного вихору. Він, своєю чергою, вплине на зміну погоди по всій Північній півкулі. Через це можливий викид холодного арктичного повітря до країн Європи та США.

Дія полярного вихору. Фото: NOAA

Тож, зважаючи на теперішнє посилення полярного вихору, особливо відчутні зміни погоди будуть на початку 2024 року. Через це майбутня зима обіцяє бути більш холодною у США, Канаді та Європі. Окрім цього, у Штатах та Європі можливий снігопад вище середнього.

Нагадаємо, попереду зима, а разом з нею й чимало випробувань, пов’язаних із обстрілами енергетичної інфраструктури. Одещина минулого року чи не найбільше відчула на собі знеструмлення. Аби втримати бізнес на плаву, підприємці масово скупили генератори. Втім, цього року через здорожчання пального це може потягти за собою й здорожчання продукції.

Додамо, що в Міненерго склали графік відключень електроенергії та розповіли, якою буде зима.