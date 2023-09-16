Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Синоптики спрогнозировали, какой будет зима в Украине arrow

Синоптики спрогнозировали, какой будет зима в Украине

16 сентября 2023 15:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Синоптики спрогнозировали, какой будет зима в Украине
Зима в Киеве. Фото архивное: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Стало известно, что сейчас над Северным полюсом формируется полярный вихрь. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что зимой 2023-2024 года следует ожидать снег и низкую температуру воздуха.

Об этом идет речь в материале сервиса severe-weather.

Читайте также:

Какой будет зима в Украине

По словам метеорологов, на Северном полюсе идет процесс охлаждения. Он обычно начинается в августе и усиливается осенью.

Синоптики обращают внимание на то, что этот фактор создает вероятность коллапса полярного вихря. Он, в свою очередь, повлияет на смену погоды по всему Северному полушарию. Поэтому возможен выброс холодного арктического воздуха в страны Европы и США.

Какой будет зима в Украине
Действие полярного вихря. Фото: NOAA

Поэтому, учитывая нынешнее усиление полярного вихря, особенно ощутимые изменения погоды будут в начале 2024 года. Из-за этого будущая зима обещает быть холоднее в США, Канаде и Европе. Кроме того, в Штатах и Европе возможен снегопад выше среднего.

Напомним, впереди зима, а вместе с ней немало испытаний, связанных с обстрелами энергетической инфраструктуры. Одещина в прошлом году больше всего почувствовала на себе обесточивание. Чтобы удержать бизнес на плаву, предприниматели массово скупили генераторы. Впрочем, в этом году из-за удорожания горючего это может повлечь за собой и удорожание продукции.

Добавим, что в Минэнерго составили график отключений электроэнергии и рассказали, какой будет зима.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

"Наша справа": деньги на дождевые канализации выделяют, а Киев продолжает затапливать

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз