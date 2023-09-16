Синоптики спрогнозировали, какой будет зима в Украине

Зима в Киеве. Фото архивное: Новини.LIVE

Стало известно, что сейчас над Северным полюсом формируется полярный вихрь. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что зимой 2023-2024 года следует ожидать снег и низкую температуру воздуха.

Об этом идет речь в материале сервиса severe-weather.

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По словам метеорологов, на Северном полюсе идет процесс охлаждения. Он обычно начинается в августе и усиливается осенью.

Синоптики обращают внимание на то, что этот фактор создает вероятность коллапса полярного вихря. Он, в свою очередь, повлияет на смену погоды по всему Северному полушарию. Поэтому возможен выброс холодного арктического воздуха в страны Европы и США.

Действие полярного вихря. Фото: NOAA

Поэтому, учитывая нынешнее усиление полярного вихря, особенно ощутимые изменения погоды будут в начале 2024 года. Из-за этого будущая зима обещает быть холоднее в США, Канаде и Европе. Кроме того, в Штатах и Европе возможен снегопад выше среднего.

Напомним, впереди зима, а вместе с ней немало испытаний, связанных с обстрелами энергетической инфраструктуры. Одещина в прошлом году больше всего почувствовала на себе обесточивание. Чтобы удержать бизнес на плаву, предприниматели массово скупили генераторы. Впрочем, в этом году из-за удорожания горючего это может повлечь за собой и удорожание продукции.

Добавим, что в Минэнерго составили график отключений электроэнергии и рассказали, какой будет зима.