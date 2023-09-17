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Куртки можно не доставать: синоптики порадовали прогнозом погоды на завтра

17 сентября 2023 14:13
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине 18 сентября
Осень в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В понедельник, 18 сентября, в Украине будет солнечная и теплая погода. Осадков не предполагается.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 18 сентября

Завтра в Украине ожидается солнечная и сухая погода без осадков. Ночью и утром в западных и северо-восточных областях местами возможен туман.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью 8-13°С; днем 22-27°С;
  • на высокогорье Карпат 16-21°С.
Погода в Украине
Погода 18 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области 18 сентября

В столице будет теплая погода без осадков. Временами переменная облачность.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • в области ночью 8-13°С, днем 22-27°С;
  • в Киеве ночью 10-12°С, днем около 25°С.

Напомним, сейчас над Северным полюсом формируется полярный вихрь. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что зимой 2023-2024 года следует ожидать снег и низкую температуру воздуха.

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