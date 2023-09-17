Прогноз погоды в Украине 18 сентября

Куртки можно не доставать: синоптики порадовали прогнозом погоды на завтра
17 сентября 2023 14:13
Осень в Киеве. Фото: Новини.LIVE
В понедельник, 18 сентября, в Украине будет солнечная и теплая погода. Осадков не предполагается.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Погода в Украине 18 сентября
Завтра в Украине ожидается солнечная и сухая погода без осадков. Ночью и утром в западных и северо-восточных областях местами возможен туман.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью 8-13°С; днем 22-27°С;
- на высокогорье Карпат 16-21°С.
Погода в Киеве и области 18 сентября
В столице будет теплая погода без осадков. Временами переменная облачность.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- в области ночью 8-13°С, днем 22-27°С;
- в Киеве ночью 10-12°С, днем около 25°С.
Напомним, сейчас над Северным полюсом формируется полярный вихрь. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что зимой 2023-2024 года следует ожидать снег и низкую температуру воздуха.