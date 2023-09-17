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Дощовий циклон суне в Україну: синоптики розповіли, де сьогодні заливатиме найбільше

17 вересня 2023 05:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні сьогодні, 17 вересня — збірний прогноз від синоптиків
Дощ у Києві. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 17 вересня, очікується мінлива хмарність. В деяких областях країни пройдуть дощі. Зокрема, у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 17 вересня

Синоптики попереджають, що у неділю очікуються короткочасні дощі з грозою у Карпатському регіоні, а саме у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. 

Вночі та вранці на заході передбачається місцями туман.

Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с.

Прогноз погоди у Києві від Наталки Діденко

"Вихідними, 16 та 17 вересня, в Україні очікується переважно суха погода. Температура повітря підвищиться до комфортних значень, впродовж дня передбачається +20+25 градусів, на південному заході до +28 градусів", — написала синоптикиня Наталка Діденко.

Температура повітря:

  • вночі — +7...+12 градусів, на Закарпатті та узбережжі морів +13...+18 градусів, на високогір'ї Карпат — +5...+10 градусів;
  • вдень — +21...+26 градусів, на високогір'ї Карпат — +10...+15 градусів. 
Погода в Україні на 17 вересня.
Погода в Україні на 17 вересня. Фото: Укргідрометцентр

У Гідрометцентрі зазначають, що найближчої ночі на півдні та південному сході країни, у неділю та понеділок в Карпатах місцями короткочасні дощі з грозами.

Погода у Києві та Київській області 17 вересня

У столиці в цей день опадів також не очікується. 

Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря в області:

  • вночі — +7...+12 градусів;
  • вдень — +21...+26 градусів.
Прогноз погоди у Києві від Meteoprog 17 вересня.
Прогноз погоди у Києві від Meteoprog 17 вересня. Фото: скриншот

Температура повітря у Києві:

  • вночі — +10...+12 градусів;
  • вдень — +23...+25 градусів. 
Прогноз погоди у Києві від Meteoprog 17 — 22 вересня.
Прогноз погоди у Києві від Meteoprog 17-22 вересня. Фото: скриншот

Нагадаємо, у наступні три доби переважно без опадів, лише найближчої ночі на півдні та південному сході країни, у неділю та понеділок в Карпатах місцями короткочасні дощі з грозами.

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