Погода в Україні сьогодні, 17 вересня — збірний прогноз від синоптиків

Дощовий циклон суне в Україну: синоптики розповіли, де сьогодні заливатиме найбільше
Сьогодні, 17 вересня, очікується мінлива хмарність. В деяких областях країни пройдуть дощі. Зокрема, у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Погода в Україні 17 вересня
Синоптики попереджають, що у неділю очікуються короткочасні дощі з грозою у Карпатському регіоні, а саме у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.
Вночі та вранці на заході передбачається місцями туман.
Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с.
"Вихідними, 16 та 17 вересня, в Україні очікується переважно суха погода. Температура повітря підвищиться до комфортних значень, впродовж дня передбачається +20+25 градусів, на південному заході до +28 градусів", — написала синоптикиня Наталка Діденко.
Температура повітря:
- вночі — +7...+12 градусів, на Закарпатті та узбережжі морів +13...+18 градусів, на високогір'ї Карпат — +5...+10 градусів;
- вдень — +21...+26 градусів, на високогір'ї Карпат — +10...+15 градусів.
У Гідрометцентрі зазначають, що найближчої ночі на півдні та південному сході країни, у неділю та понеділок в Карпатах місцями короткочасні дощі з грозами.
Погода у Києві та Київській області 17 вересня
У столиці в цей день опадів також не очікується.
Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря в області:
- вночі — +7...+12 градусів;
- вдень — +21...+26 градусів.
Температура повітря у Києві:
- вночі — +10...+12 градусів;
- вдень — +23...+25 градусів.
Нагадаємо, у наступні три доби переважно без опадів, лише найближчої ночі на півдні та південному сході країни, у неділю та понеділок в Карпатах місцями короткочасні дощі з грозами.