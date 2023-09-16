Прогноз погоди в Україні на завтра, 17 вересня

Знадобляться парасолі: синоптики розповіли, де завтра очікувати на дощі з грозами
В Україні завтра, 17 вересня, очікується мінлива хмарність. В деяких областях країни пройдуть дощі.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні на завтра
Завтра короткочасні дощі з грозою очікуються у Карпатському регіоні, а саме у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.
Вночі та вранці на заході передбачається місцями туман.
Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря:
- вночі — +7...+12 градусів, на Закарпатті та узбережжі морів +13...+18 градусів, на високогір'ї Карпат — +5...+10 градусів;
- вдень — +21...+26 градусів, на високогір'ї Карпат — +10...+15 градусів.
Погода у Києві
У столиці в цей день опадів також не очікується.
Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря в області:
- вночі — +7...+12 градусів;
- вдень — +21...+26 градусів.
Температура повітря у Києві:
- вночі — +10...+12 градусів;
- вдень — +23...+25 градусів.
Нагадаємо, сьогодні, 16 вересня, холодний атмосферний фронт дещо проявить себе в окремих областях України, там варто очікувати дощі та грози.