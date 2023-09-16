Прогноз погоди в Україні на завтра, 17 вересня

Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні завтра, 17 вересня, очікується мінлива хмарність. В деяких областях країни пройдуть дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Завтра короткочасні дощі з грозою очікуються у Карпатському регіоні, а саме у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Вночі та вранці на заході передбачається місцями туман.

Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря:

вночі — +7...+12 градусів, на Закарпатті та узбережжі морів +13...+18 градусів, на високогір'ї Карпат — +5...+10 градусів;

вдень — +21...+26 градусів, на високогір'ї Карпат — +10...+15 градусів.

Погода в Україні на 17 вересня. Фото: Укргідрометцентр

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У столиці в цей день опадів також не очікується.

Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря в області:

вночі — +7...+12 градусів;

вдень — +21...+26 градусів.

Температура повітря у Києві:

вночі — +10...+12 градусів;

вдень — +23...+25 градусів.

Нагадаємо, сьогодні, 16 вересня, холодний атмосферний фронт дещо проявить себе в окремих областях України, там варто очікувати дощі та грози.