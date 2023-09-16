Погода в Україні сьогодні, 16 вересня і на вихідні — збірний прогноз від синоптиків

Атмосферний фронт йде з країни: синоптики розповіли, де ще чекати на грозові дощі сьогодні
Сьогодні, 16 вересня, холодний атмосферний фронт дещо проявить себе в окремих областях України, там варто очікувати дощі та грози. Також місцями вночі та вранці можливі тумани.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Погода в Україні 16 вересня
Синоптики прогнозують, що сьогодні в Україні буде мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Лише вночі у південній та південно-східній частинах можливі короткочасні дощі та грози.
Що стосується західних та північних областей, то регіони вранці може накрити туман.
Вітер північно-східний із переходом на заході країни на південно-східний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- вночі +7-12°С, вдень +19-24°С;
- у південній частині вночі +13-18°С, вдень +22-27°С.
Погода в Київській області
Сьогодні в Києві буде мінлива хмарність, без опадів. В області місцями можливий туман.
Вітер північно-східний 7-12 м/с.
Температура повітря:
- в Київській області вночі +7-12°С, вдень +19-24°С;
- в Києві вночі +10-12°С, вдень +21-23°С.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
"Холодний атмосферний фронт проходить Україною, йде з дощами та грозами. Сьогодні ми вже будемо в тиловій його частині, знову повертається антициклональне панування. Карта", — пише народна синоптикиня Наталка Діденко.
За її прогнозом, на вихідних в Україні очікується переважно суха погода. Температура повітря спостерігатиметься +20-25°С, на південному заході — до +28°С.
Діденко розповіла, що наступний тиждень буде теплим та сухим, лише в середу, 20 вересня, до західних та північних областей завітають дощі та холод.
"Погода найближча буде без спеки і без дошкульного холоду, суха, із переважаючим сонцем, ранковими туманами — без "зради", на всі смаки", — додала синоптикиня.
Попередження про небезпеку від Укргідрометцентру
"16 вересня вночі у південних та південно-східних областях грози. Перший рівень небезпечності, жовтий", — попереджують синоптики.
Прогноз погоди в Україні на вихідні
Синоптики зазначили, що на вихідних антициклон "Quiteria" подарує Україні переважно сонячну й теплу погоду у всіх регіонах. Також вночі та вранці у західних та північних областях можливі тумани, а в Карпатах та на Закарпатті в неділю місцями пройдуть грозові дощі.
Якою буде погода на вихідних 16-17 вересня:
- У західних областях мінлива хмарність, переважно без опадів. У Карпатах та на Закарпатті в неділю місцями пройдуть грозові дощі. Вночі та вранці можливі тумани. Температура повітря в неділю не перевищить +27°С.
- У північних, центральних та східних регіонах — хмарно, без опадів. На півночі можливі тумани вночі та вранці. У неділю температура повітря не перевищить +25°С.
- У південних областях та в Криму в суботу вночі місцями дощ, однак в неділю слід чекати сонячної погоди з температурою до +27°С.
Нагадаємо, що у четвер, 14 вересня, Київ накрив сильний дощ із грозою та градом. При цьому після страшної негоди вулиці столиці були затоплені, а люди переміщалися у воді, яка була їм по коліна.