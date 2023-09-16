Погода в Украине сегодня, 16 сентября и на выходные -— сборный прогноз от синоптиков

Люди идут по парку во время дождя в Киеве. Фото: УНИАН / Вячеслав Ратинский

Сегодня, 16 сентября, холодный атмосферный фронт несколько проявит себя в отдельных областях Украины, там следует ожидать дожди и грозы. Также местами ночью и утром возможны туманы.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

Читайте также:

Погода в Украине 16 сентября

Синоптики прогнозируют, что сегодня в Украине будет переменная облачность. Осадков не предусматривается. Лишь ночью в южной и юго-восточной части возможны кратковременные дожди и грозы.

Что касается западных и северных областей, то регионы утром могут накрыть туманы.

Ветер северо-восточный с переходом на западе страны на юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью +7-12°С, днем +19-24°С;

в южной части ночью +13-18°С, днем +22-27°С.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 16 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

Сегодня в Киеве будет переменная облачность, без осадков. В области местами возможен туман.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

Температура воздуха:

в Киевской области ночью +7-12°С, днем +19-24°С;

Прогноз погоды в Киевской области сегодня, 16 сентября, от Meteoprog. Фото: скриншот

в Киеве ночью +10-12°С, днем +21-23°С.

Прогноз погоды в Киеве сегодня, 16 сентября, от Meteoprog. Фото: скриншот

Прогноз погоды от Наталки Диденко

"Холодный атмосферный фронт проходит по Украине, идет с дождями и грозами. Сегодня мы уже будем в тыловой его части, снова возвращается антициклональное господство. Карта", — пишет народный синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, в выходные в Украине ожидается преимущественно сухая погода. Температура воздуха будет наблюдаться +20-25°С, на юго-западе — до +28°С.

Диденко рассказала, что следующая неделя будет теплой и сухой, только в среду, 20 сентября, западные и северные области посетят дожди и холод.

"Погода ближайшая будет без жары и без чувствительного холода, сухая, с преобладающим солнцем, утренними туманами — без "измены", на все вкусы", — добавила синоптик.

Карта циклонов в Европе. Фото: Наталья Диденко

Предупреждение об опасности от Укргидрометцентра

"16 сентября ночью в южных и юго-восточных областях грозы. Первый уровень опасности желтый", — предупреждают синоптики.

Предупреждение о грозах в Украине сегодня, 16 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине на выходные

Синоптики отметили, что в выходные антициклон "Quiteria" подарит Украине преимущественно солнечную и теплую погоду во всех регионах. Ночью и утром в западных и северных областях возможны туманы, а в Карпатах и Закарпатье в воскресенье местами пройдут грозовые дожди.

Какая будет погода на выходных 16-17 сентября:

В западных областях переменная облачность, преимущественно без осадков. В Карпатах и Закарпатье в воскресенье местами пройдут грозовые дожди. Ночью и утром возможны туманы. Температура воздуха в воскресенье не превысит +27°С.

переменная облачность, преимущественно без осадков. В Карпатах и Закарпатье в воскресенье местами пройдут грозовые дожди. Ночью и утром возможны туманы. Температура воздуха в воскресенье не превысит +27°С. В северных, центральных и восточных регионах облачно, без осадков. На севере возможны туманы ночью и утром. В воскресенье температура воздуха не превысит +25°С.

облачно, без осадков. На севере возможны туманы ночью и утром. В воскресенье температура воздуха не превысит +25°С. В южных областях и в Крыму в субботу ночью местами дождь, однако в воскресенье следует ожидать солнечную погоду с температурой до +27°С.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 16 сентября, от Meteoprog. Фото: скриншот

Напомним, что в четверг, 14 сентября, Киев покрыл сильный дождь с грозой и градом. При этом после страшного ненастья улицы столицы были затоплены, а люди перемещались в воде, которая была им по колена.