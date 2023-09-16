Погода в Украине сегодня, 16 сентября и на выходные -— сборный прогноз от синоптиков

Атмосферный фронт уходит из страны: синоптики рассказали, где еще ждать грозовых дождей сегодня
Сегодня, 16 сентября, холодный атмосферный фронт несколько проявит себя в отдельных областях Украины, там следует ожидать дожди и грозы. Также местами ночью и утром возможны туманы.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Погода в Украине 16 сентября
Синоптики прогнозируют, что сегодня в Украине будет переменная облачность. Осадков не предусматривается. Лишь ночью в южной и юго-восточной части возможны кратковременные дожди и грозы.
Что касается западных и северных областей, то регионы утром могут накрыть туманы.
Ветер северо-восточный с переходом на западе страны на юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +7-12°С, днем +19-24°С;
- в южной части ночью +13-18°С, днем +22-27°С.
Погода в Киевской области
Сегодня в Киеве будет переменная облачность, без осадков. В области местами возможен туман.
Ветер северо-восточный 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- в Киевской области ночью +7-12°С, днем +19-24°С;
- в Киеве ночью +10-12°С, днем +21-23°С.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
"Холодный атмосферный фронт проходит по Украине, идет с дождями и грозами. Сегодня мы уже будем в тыловой его части, снова возвращается антициклональное господство. Карта", — пишет народный синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозу, в выходные в Украине ожидается преимущественно сухая погода. Температура воздуха будет наблюдаться +20-25°С, на юго-западе — до +28°С.
Диденко рассказала, что следующая неделя будет теплой и сухой, только в среду, 20 сентября, западные и северные области посетят дожди и холод.
"Погода ближайшая будет без жары и без чувствительного холода, сухая, с преобладающим солнцем, утренними туманами — без "измены", на все вкусы", — добавила синоптик.
Предупреждение об опасности от Укргидрометцентра
"16 сентября ночью в южных и юго-восточных областях грозы. Первый уровень опасности желтый", — предупреждают синоптики.
Прогноз погоды в Украине на выходные
Синоптики отметили, что в выходные антициклон "Quiteria" подарит Украине преимущественно солнечную и теплую погоду во всех регионах. Ночью и утром в западных и северных областях возможны туманы, а в Карпатах и Закарпатье в воскресенье местами пройдут грозовые дожди.
Какая будет погода на выходных 16-17 сентября:
- В западных областях переменная облачность, преимущественно без осадков. В Карпатах и Закарпатье в воскресенье местами пройдут грозовые дожди. Ночью и утром возможны туманы. Температура воздуха в воскресенье не превысит +27°С.
- В северных, центральных и восточных регионах облачно, без осадков. На севере возможны туманы ночью и утром. В воскресенье температура воздуха не превысит +25°С.
- В южных областях и в Крыму в субботу ночью местами дождь, однако в воскресенье следует ожидать солнечную погоду с температурой до +27°С.
Напомним, что в четверг, 14 сентября, Киев покрыл сильный дождь с грозой и градом. При этом после страшного ненастья улицы столицы были затоплены, а люди перемещались в воде, которая была им по колена.