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У Києві після зливи затопило вулиці: вражаюче відео

14 вересня 2023 20:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Києві після зливи затопило вулиці: вражаюче відео
Затоплені вулиці Києва 14 вересня. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У четвер, 14 вересня, Київ накрив сильний дощ із грозою та градом. При цьому після страшної негоди вулиці столиці були затоплені, а люди переміщалися у воді, яка була їм по коліна.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Затоплені вулиці Києва

На відеозаписах видно, що містяни пересуваються вулицями, що йдуть під воду майже на половину ноги. Крім того, через погану погоду транспорт постав перед труднощами у русі. Також в інтернеті з'явилися повідомлення про затримки в роботі трамваїв та тролейбусів.

Що прогнозують синоптики на завтра

За інформацією Укргідрометцентру, в Україні завтра, 15 вересня, буде хмарна погода з проясненнями. У більшості областей очікуються короткочасні дощі.

Нічні дощі з грозами очікуються на заході, півночі та у центрі країни. Упродовж дня прогнозуються опади на Лівобережжі. Саме вночі на Закарпатті та Прикарпатті йтиме дощ, а у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях вдень пройдуть сильні дощі. У Житомирській та Вінницькій областях дощі не очікуються.

У Києві також прогнозується сильний дощ із грозами.

Нагадаємо, 12 вересня у Києві різко погіршилася якість повітря до небезпечного рівня. Такий рівень забруднення має негативні наслідки людей.

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