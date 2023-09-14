У Києві після зливи затопило вулиці: вражаюче відео
У четвер, 14 вересня, Київ накрив сильний дощ із грозою та градом. При цьому після страшної негоди вулиці столиці були затоплені, а люди переміщалися у воді, яка була їм по коліна.
Про це повідомляє Новини.LIVE.
Затоплені вулиці Києва
На відеозаписах видно, що містяни пересуваються вулицями, що йдуть під воду майже на половину ноги. Крім того, через погану погоду транспорт постав перед труднощами у русі. Також в інтернеті з'явилися повідомлення про затримки в роботі трамваїв та тролейбусів.
Що прогнозують синоптики на завтра
За інформацією Укргідрометцентру, в Україні завтра, 15 вересня, буде хмарна погода з проясненнями. У більшості областей очікуються короткочасні дощі.
Нічні дощі з грозами очікуються на заході, півночі та у центрі країни. Упродовж дня прогнозуються опади на Лівобережжі. Саме вночі на Закарпатті та Прикарпатті йтиме дощ, а у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях вдень пройдуть сильні дощі. У Житомирській та Вінницькій областях дощі не очікуються.
У Києві також прогнозується сильний дощ із грозами.
Нагадаємо, 12 вересня у Києві різко погіршилася якість повітря до небезпечного рівня. Такий рівень забруднення має негативні наслідки людей.