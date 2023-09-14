В Киеве после ливня затопило улицы: впечатляющее видео

Затопленные улицы Киева 14 сентября. Фото: скриншот

В четверг, 14 сентября, Киев накрыл сильный дождь с грозой и градом. При этом после страшной непогоды, улицы столицы были затоплены, а люди перемещались в воде, которая была им по колено.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Затопленные улицы Киева

На видеозаписях видно, что горожане передвигаются по улицам, уходящим под воду почти на половину ноги. Кроме того, из-за плохой погоды транспорт столкнулся с трудностями в движении. Также в интернете появились сообщения о задержках в работе трамваев и троллейбусов.

Что прогнозируют синоптики на завтра

По сведениям Укргидрометцентра, в Украине завтра, 15 сентября, облачная погода с прояснениями. В большинстве областей ожидаются кратковременные дожди.

Ночные дожди с грозами ожидаются на западе, севере и в центре страны. В течение дня прогнозируются осадки на Левобережье. Конкретно ночью в Закарпатье и Прикарпатье будет идти дождь, а в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях днем пройдут сильные дожди. В Житомирской и Винницкой областях дожди не ожидаются.

В Киеве также прогнозируется сильный дождь с грозами.

Напомним, 12 сентября в Киеве резко ухудшилось качество воздуха до опасного уровня. Такой уровень загрязнения имеет негативные последствия для людей.