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Понадобятся зонты: синоптики рассказали, где завтра ожидать дожди с грозами

16 сентября 2023 14:00
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Прогноз погоды в Украине на завтра, 17 сентября
Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине завтра, 17 сентября, ожидается переменная облачность. В некоторых областях пройдут дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине на завтра

Завтра кратковременные дожди с грозой ожидаются в Карпатском регионе, а именно во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Ночью и утром на западе местами туман.

Ветер будет переменным, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью — +7...+12 градусов, на Закарпатье и побережье морей — +13...+18 градусов, на высокогорье Карпат — +5...+10 градусов;
  • днем — +21...+26 градусов, на высокогорье Карпат — +10...+15 градусов.
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Погода в Украине на 17 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В столице в этот день осадки также не ожидаются.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха в области:

  • ночью — +7...+12 градусов;
  • днем — +21...+26 градусов.

Температура воздуха в Киеве:

  • ночью — +10...+12 градусов;
  • днем — +23...+25 градусов.

Напомним, сегодня, 16 сентября, холодный атмосферный фронт несколько проявит себя в отдельных областях Украины, там следует ожидать дожди и грозы

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