Прогноз погоды в Украине на завтра, 17 сентября

Понадобятся зонты: синоптики рассказали, где завтра ожидать дожди с грозами
В Украине завтра, 17 сентября, ожидается переменная облачность. В некоторых областях пройдут дожди.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине на завтра
Завтра кратковременные дожди с грозой ожидаются в Карпатском регионе, а именно во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.
Ночью и утром на западе местами туман.
Ветер будет переменным, 3-8 м/с.
Температура воздуха:
- ночью — +7...+12 градусов, на Закарпатье и побережье морей — +13...+18 градусов, на высокогорье Карпат — +5...+10 градусов;
- днем — +21...+26 градусов, на высокогорье Карпат — +10...+15 градусов.
Погода в Киеве
В столице в этот день осадки также не ожидаются.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха в области:
- ночью — +7...+12 градусов;
- днем — +21...+26 градусов.
Температура воздуха в Киеве:
- ночью — +10...+12 градусов;
- днем — +23...+25 градусов.
Напомним, сегодня, 16 сентября, холодный атмосферный фронт несколько проявит себя в отдельных областях Украины, там следует ожидать дожди и грозы.