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Циклон дождей надвигается в Украину: синоптики рассказали, где сегодня будет заливать больше всего

17 сентября 2023 05:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине сегодня, 17 сентября - сборный прогноз от синоптиков
Дождь в Киеве. Фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 17 сентября, ожидается переменная облачность. В некоторых областях пройдут дожди. В частности, во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 17 сентября

Синоптики предупреждают, что в воскресенье ожидаются кратковременные дожди с грозой в Карпатском регионе, а именно Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Ночью и утром на западе местами туман.

Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с.

Прогноз погоды в Киеве от Наталки Диденко

"Выходные, 17 сентября, в Украине ожидается преимущественно сухая погода. Температура воздуха повысится до комфортных значений, в течение дня предполагается +20+25 градусов, на юго-западе до +28 градусов", написала синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха:

  • ночью — +7...+12 градусов, в Закарпатье и побережье морей +13...+18 градусов, на высокогорье Карпат — +5...+10 градусов;
  • днем — +21...+26 градусов, на высокогорье Карпат — +10...+15 градусов.
Погода в Украине на 17 сентября.
Погода в Украине на 17 сентября. Фото: Укргидрометцентр

В Гидрометцентре отмечают, что на юге и юго-востоке страны в воскресенье и понедельник в Карпатах местами кратковременные дожди с грозами.

Погода в Киеве и Киевской области 17 сентября

В столице в этот день осадки также не ожидаются.

Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха в области:

  • ночью — +7...+12 градусов;
  • днем — +21...+26 градусов.
Прогноз погоды в Киеве от Meteoprog 17 сентября.
Прогноз погоды в Киеве от Meteoprog 17 сентября. Фото: скриншот

Температура воздуха в Киеве:

  • ночью — +10...+12 градусов;
  • днем — +23...+25 градусов.
Прогноз погоды в Киеве от Meteoprog 17 - 22 сентября.
Прогноз погоды в Киеве от Meteoprog 17-22 сентября. Фото: скриншот

Напомним, в следующие трое суток преимущественно без осадков, на юге и юго-востоке страны, в воскресенье и понедельник в Карпатах местами кратковременные дожди с грозами.

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