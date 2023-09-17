Погода в Украине сегодня, 17 сентября - сборный прогноз от синоптиков

Дождь в Киеве. Фото: УНИАН

Сегодня, 17 сентября, ожидается переменная облачность. В некоторых областях пройдут дожди. В частности, во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Синоптики предупреждают, что в воскресенье ожидаются кратковременные дожди с грозой в Карпатском регионе, а именно Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Ночью и утром на западе местами туман.

Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с.

"Выходные, 17 сентября, в Украине ожидается преимущественно сухая погода. Температура воздуха повысится до комфортных значений, в течение дня предполагается +20+25 градусов, на юго-западе до +28 градусов", — написала синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха:

ночью — +7...+12 градусов, в Закарпатье и побережье морей +13...+18 градусов, на высокогорье Карпат — +5...+10 градусов;

днем — +21...+26 градусов, на высокогорье Карпат — +10...+15 градусов.

Погода в Украине на 17 сентября. Фото: Укргидрометцентр

В Гидрометцентре отмечают, что на юге и юго-востоке страны в воскресенье и понедельник в Карпатах местами кратковременные дожди с грозами.

Погода в Киеве и Киевской области 17 сентября

В столице в этот день осадки также не ожидаются.

Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха в области:

ночью — +7...+12 градусов;

днем — +21...+26 градусов.

Прогноз погоды в Киеве от Meteoprog 17 сентября. Фото: скриншот

Температура воздуха в Киеве:

ночью — +10...+12 градусов;

днем — +23...+25 градусов.

Прогноз погоды в Киеве от Meteoprog 17-22 сентября. Фото: скриншот

Напомним, в следующие трое суток преимущественно без осадков, на юге и юго-востоке страны, в воскресенье и понедельник в Карпатах местами кратковременные дожди с грозами.