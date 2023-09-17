Погода в Украине сегодня, 17 сентября - сборный прогноз от синоптиков

Циклон дождей надвигается в Украину: синоптики рассказали, где сегодня будет заливать больше всего
Сегодня, 17 сентября, ожидается переменная облачность. В некоторых областях пройдут дожди. В частности, во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Погода в Украине 17 сентября
Синоптики предупреждают, что в воскресенье ожидаются кратковременные дожди с грозой в Карпатском регионе, а именно Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.
Ночью и утром на западе местами туман.
Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с.
"Выходные, 17 сентября, в Украине ожидается преимущественно сухая погода. Температура воздуха повысится до комфортных значений, в течение дня предполагается +20+25 градусов, на юго-западе до +28 градусов", — написала синоптик Наталья Диденко.
Температура воздуха:
- ночью — +7...+12 градусов, в Закарпатье и побережье морей +13...+18 градусов, на высокогорье Карпат — +5...+10 градусов;
- днем — +21...+26 градусов, на высокогорье Карпат — +10...+15 градусов.
В Гидрометцентре отмечают, что на юге и юго-востоке страны в воскресенье и понедельник в Карпатах местами кратковременные дожди с грозами.
Погода в Киеве и Киевской области 17 сентября
В столице в этот день осадки также не ожидаются.
Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха в области:
- ночью — +7...+12 градусов;
- днем — +21...+26 градусов.
Температура воздуха в Киеве:
- ночью — +10...+12 градусов;
- днем — +23...+25 градусов.
Напомним, в следующие трое суток преимущественно без осадков, на юге и юго-востоке страны, в воскресенье и понедельник в Карпатах местами кратковременные дожди с грозами.