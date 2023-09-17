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Еще погреемся на солнце или будут лить дожди? Синоптик дал прогноз на следующую неделю

17 сентября 2023 21:23
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Еще погреемся на солнце или будут лить дожди? Синоптик дал прогноз на следующую неделю
Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В течение следующей недели, с 18 по 24 сентября, погода будет радовать украинцев в большинстве регионах. Ожидается теплая и сухая погода.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода на следующую неделю

Антициклональная деятельность будет преобладать на большей части Восточной Европы. Теплые воздушные массы на высоте внутри малоподвижного антициклона обеспечат в Украине комфортную и солнечную погоду с летними температурными показателями. Изредка в западных областях возможны кратковременные дожди. Ночью и утром из-за повышенной влажности воздуха местами будут наблюдаться туманы.

В понедельник, 18 сентября, погодные условия по всей территории страны будут определяться полем повышенного давления. Ожидается малооблачная, теплая и сухая погода. Ночью и утром в Карпатском регионе, а также на севере Левобережья местами возникнут туманы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в западных областях южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +7…+12°С, днем +22…+27°С.

Во вторник, 19 сентября, сохранится преобладание антициклональной и теплой погоды в большинстве областей. И только в западных областях днем пройдут небольшие, иногда умеренные дожди. Ветер в Украине юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в диапазоне +8…+13°С, днем +22…+27°С, по крайней мере +17…+22°С.

В среду, 20 сентября, выступление антициклона с востока обеспечит тёплую сухую погоду. Небольшие дожди возможны лишь в западных областях и на крайнем севере Украины. Ветер южной четверти, 5-10 м/с, в западных областях переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14°С, днем +22…+27°С, в Карпатском регионе +15…+20°С.

В течение недели сохраняется теплая погода

В четверг, 21 сентября, влияние антициклона с востока усилится, поэтому сохранится период теплой и преимущественно сухой погоды. Ветер юго-восточной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +9…+14°С, днем +23…+28°С.

В пятницу, 22 сентября, осадков не ожидается, температурный фон существенно не изменится. Ветер юго-восточной четверти, 7-12 м/с. Минимальная температура воздуха ночью составит +9…+14°С, днем воздух прогреется до +24…+29°С.

В субботу, 23 сентября, осадков в Украине не прогнозируется. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15°С, днем +25…+30°С.

В воскресенье, 24 сентября, на большей части территории Украины продлится период сухой и теплой погоды. Лишь на крайнем мероприятии в результате влияния малоподвижного фронта местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет +11…+16°С, днем +26…+31°С, на крайнем западе +19…+24°С.

Ранее мы сообщали, что по прогнозу Укргидрометцентра в понедельник, 18 сентября, в Украине будет солнечная и теплая погода. Осадков не предполагается.

Напомним, сейчас над Северным полюсом формируется полярный вихрь. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что зимой 2023-2024 года следует ожидать снег и низкую температуру воздуха.

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