Погода в Україні сьогодні, 22 вересня — збірний прогноз від синоптиків

Чоловіки йдуть по вулиці у дощ. Фото: УНІАН

Сьогодні, 22 вересня на більшості території України буде суха та сонячна погода. Щоправда, виняток — Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька область. Там протягом дня прогнозують місцями невеликий короткочасний дощ та грозу.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 22 вересня

За прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні без опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

В Карпатах вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с.

Температура:

вночі 10 — 15°;

вдень 22 — 27°.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 22 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та Київській області

За даними Гідрометцентру, у Києві сьогодні мінлива хмарність, буде без опадів. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с.

Температура по області:

вночі 10 — 15°,

вдень 22 — 27°.

Прогноз погоди в Київській області сьогодні, 22 вересня, від Meteoprog. Фото: скриншот

Температура у Києві:

вночі 13 — 15°,

вдень 24 — 26°.

Прогноз погоди в Києві сьогодні, 22 вересня, від Meteoprog. Фото: скриншот

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що сьогодні в Україні переважатиме суха сонячна погода.

Діденко зазначила, що в столиці опадів також не буде. Південно-східний вітер буде помірним, місцями сильним.

Температура повітря:

вночі — 16 — 17°C;

вдень — 25 — 27°C.

Прогноз погоди на 22 вересня від Наталки Діденко. Фото: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, що синоптики зробили прогноз погоди в Україні на тиждень, з 18 по 24 вересня. Докладніше про це — читайте в матеріалі.