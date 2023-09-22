Погода в Україні сьогодні, 22 вересня — збірний прогноз від синоптиків

Захопіть парасолі: синоптики попередили, які регіони сьогодні заллє дощами
Сьогодні, 22 вересня на більшості території України буде суха та сонячна погода. Щоправда, виняток — Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька область. Там протягом дня прогнозують місцями невеликий короткочасний дощ та грозу.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Погода в Україні 22 вересня
За прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні без опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.
В Карпатах вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с.
Температура:
- вночі 10 — 15°;
- вдень 22 — 27°.
Погода у Києві та Київській області
За даними Гідрометцентру, у Києві сьогодні мінлива хмарність, буде без опадів. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с.
Температура по області:
- вночі 10 — 15°,
- вдень 22 — 27°.
Температура у Києві:
- вночі 13 — 15°,
- вдень 24 — 26°.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що сьогодні в Україні переважатиме суха сонячна погода.
Діденко зазначила, що в столиці опадів також не буде. Південно-східний вітер буде помірним, місцями сильним.
Температура повітря:
- вночі — 16 — 17°C;
- вдень — 25 — 27°C.
Нагадаємо, що синоптики зробили прогноз погоди в Україні на тиждень, з 18 по 24 вересня. Докладніше про це — читайте в матеріалі.