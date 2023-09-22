Погода в Украине сегодня, 22 сентября — сборный прогноз от синоптиков

Захватите зонты: синоптики предупредили, какие регионы сегодня зальет дождями
Сегодня, 22 сентября, на большинстве территории Украины будет сухая и солнечная погода. Правда, исключение — Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая область. Там прогнозируют местами небольшой кратковременный дождь и грозу.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Погода в Украине 22 сентября
По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине без осадков, только в Закарпатье и Прикарпатье днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
В Карпатах ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5 — 10 м/с.
Температура:
- ночью 10 — 15 °;
- днем 22 — 27°.
Погода в Киеве и Киевской области
По данным Гидрометцентра, в Киеве сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5 — 10 м/с.
Температура по области:
- ночью 10 — 15°,
- днем 22 — 27°.
Температура в Киеве:
- ночью 13 — 15°,
- днем 24 — 26°.
Прогноз погоды от Наталки Диденко.-
Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что сегодня в Украине будет преобладать сухая солнечная погода.
Диденко отметила, что в столице осадков тоже не будет. Юго-восточный ветер будет умеренным, местами сильным.
Температура воздуха:
- ночью: 16 — 17°C;
- днем: 25 — 27°C.
Напомним, что синоптики сделали прогноз погоды в Украине на неделю с 18 по 24 сентября. Подробнее об этом — читайте в материале.