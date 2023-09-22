Погода в Украине сегодня, 22 сентября — сборный прогноз от синоптиков

Мужчины идут по улице в дождь. Фото: УНИАН

Сегодня, 22 сентября, на большинстве территории Украины будет сухая и солнечная погода. Правда, исключение — Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая область. Там прогнозируют местами небольшой кратковременный дождь и грозу.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 22 сентября

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине без осадков, только в Закарпатье и Прикарпатье днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

В Карпатах ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5 — 10 м/с.

Температура:

ночью 10 — 15 °;

днем 22 — 27°.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 22 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и Киевской области

По данным Гидрометцентра, в Киеве сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5 — 10 м/с.

Температура по области:

ночью 10 — 15°,

днем 22 — 27°.

Прогноз погоды в Киевской области сегодня, 22 сентября, от Meteoprog. Фото: скриншот

Температура в Киеве:

ночью 13 — 15°,

днем 24 — 26°.

Прогноз погоды в Киеве сегодня, 22 сентября, от Meteoprog. Фото: скриншот

Прогноз погоды от Наталки Диденко.-

Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что сегодня в Украине будет преобладать сухая солнечная погода.

Диденко отметила, что в столице осадков тоже не будет. Юго-восточный ветер будет умеренным, местами сильным.

Температура воздуха:

ночью: 16 — 17°C;

днем: 25 — 27°C.

Прогноз погоды на 22 сентября от Наталки Диденко. Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, что синоптики сделали прогноз погоды в Украине на неделю с 18 по 24 сентября. Подробнее об этом — читайте в материале.