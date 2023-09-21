Погода в Україні завтра, 22 вересня від Наталки Діденко

Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні, в п'ятницю, 22 вересня буде суха та сонячна погода. Проте завтра може бути сильний вітер, тому варто бути обережними.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода в Україні 22 вересня

Завтра, 22 вересня, в Україні буде комфортна погода. Опадів не передбачається.

Вітер буде сильних поривів в південно-східному напрямку. Синоптик закликала українців бути обачнішими.

Температура повітря:

вночі — 10-15°C;

вдень — 23-27°C.

Погода в Україні 22 вересня. Фото: Метеопрог

Погода в Києві 22 вересня

Діденко зазначила, що в столиці в цей день опадів не буде. Південно-східний вітер буде помірним, місцями сильним.

Температура повітря:

вночі — 16-17°C;

вдень — 25-27°C.

Погода в Києві 22 вересня. Фото: Метеопрог

Скриншот допису

Нагадаємо, сьогодні, 21 вересня, синоптики прогнозують в більшості областей України суху погоду з мінливою хмарністю. Однак в низці п'яти регіонів пройдуть грозові дощі.