Погода в Україні завтра, 22 вересня від Наталки Діденко

Сюрприз від осені: народний синоптик попередив про особливості погоди на завтра
В Україні, в п'ятницю, 22 вересня буде суха та сонячна погода. Проте завтра може бути сильний вітер, тому варто бути обережними.
Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в Україні 22 вересня
Завтра, 22 вересня, в Україні буде комфортна погода. Опадів не передбачається.
Вітер буде сильних поривів в південно-східному напрямку. Синоптик закликала українців бути обачнішими.
Температура повітря:
- вночі — 10-15°C;
- вдень — 23-27°C.
Погода в Києві 22 вересня
Діденко зазначила, що в столиці в цей день опадів не буде. Південно-східний вітер буде помірним, місцями сильним.
Температура повітря:
- вночі — 16-17°C;
- вдень — 25-27°C.
Нагадаємо, сьогодні, 21 вересня, синоптики прогнозують в більшості областей України суху погоду з мінливою хмарністю. Однак в низці п'яти регіонів пройдуть грозові дощі.