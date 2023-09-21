Погода в Украине завтра, 22 сентября от Наталки Диденко

Сюрприз от осени: народный синоптик предупредил об особенностях погоды на завтра
В Украине, в пятницу, 22 сентября будет сухая и солнечная погода. Однако завтра может быть сильный ветер, поэтому следует быть осторожными.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 22 сентября
Сегодня, 22 сентября, в Украине будет комфортная погода. Осадков не предполагается.
Ветер будет иметь сильные порывы в юго-восточном направлении. Синоптик призвала украинцев быть более осмотрительными.
Температура воздуха:
- ночью — 10-15°C;
- днем — 23-27°C.
Погода в Киеве 22 сентября
Диденко отметила, что в столице в этот день осадков не будет. Юго-восточный ветер будет умеренным, местами сильным.
Температура воздуха:
- ночью — 16-17°C;
- днем — 25-27°C.
Напомним, сегодня, 21 сентября, синоптики прогнозируют в большинстве областей Украины сухую погоду с переменной облачностью. Однако в ряде пяти регионов пройдут грозовые дожди.