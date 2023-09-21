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Сюрприз от осени: народный синоптик предупредил об особенностях погоды на завтра

21 сентября 2023 13:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине завтра, 22 сентября от Наталки Диденко
Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине, в пятницу, 22 сентября будет сухая и солнечная погода. Однако завтра может быть сильный ветер, поэтому следует быть осторожными.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 22 сентября

Сегодня, 22 сентября, в Украине будет комфортная погода. Осадков не предполагается.

Ветер будет иметь сильные порывы в юго-восточном направлении. Синоптик призвала украинцев быть более осмотрительными.

Температура воздуха:

  • ночью — 10-15°C;
  • днем — 23-27°C.
погода в Украине на 22 сентября
Погода в Украине 22 сентября. Фото: Метеопрог

Погода в Киеве 22 сентября

Диденко отметила, что в столице в этот день осадков не будет. Юго-восточный ветер будет умеренным, местами сильным.

Температура воздуха:

  • ночью — 16-17°C;
  • днем — 25-27°C.
погода в Киеве 22 сентября
Погода в Киеве 22 сентября. Фото: Метеопрог
погода в Украине на 22 сентября
Скриншот сообщения

Напомним, сегодня, 21 сентября, синоптики прогнозируют в большинстве областей Украины сухую погоду с переменной облачностью. Однако в ряде пяти регионов пройдут грозовые дожди.

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