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Не забудьте парасолі: в Укргідрометцентрі назвали області, які завтра заливатиме дощем

20 вересня 2023 22:28
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Не забудьте парасолі: в Укргідрометцентрі назвали області, які завтра заливатиме дощем
Дощ у місті. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 21 вересня, в Україні очікується тепла погода. Водночас, у декількох областях пройдуть дощі, місцями з грозами. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр. 

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Погода в Україні 21 вересня

Відтак, у переважній частині країни буде без опадів. Виняток — Одеська, Вінницька, Черкаська, Київська та Чернігівська області. Місцями там можливий дощ, подекуди з грозою. 

Вночі та вранці у більшості південно-західних та північних областей подекуди туман.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 10-15°C, вдень 22-27°C.

Погода в Україні 21 вересня
Погода в Україні 21 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та області 21 вересня

Завтра вдень у столиці місцями пройде невеликий дощ з грозою. Вночі опадів не передбачається. 

Вночі та вранці можливий туман.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • в області вночі 10-15°C, вдень 22-27°C;
  • у Києві вночі 13-15°C, вдень 23-25°C.

Нагадаємо, наразі над Північним полюсом формується полярний вихор. Це, своєю чергою, свідчить про те, що взимку 2023-2024 року слід очікувати на сніг та низьку температуру повітря. 

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