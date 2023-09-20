Не забудьте парасолі: в Укргідрометцентрі назвали області, які завтра заливатиме дощем
Завтра, 21 вересня, в Україні очікується тепла погода. Водночас, у декількох областях пройдуть дощі, місцями з грозами.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 21 вересня
Відтак, у переважній частині країни буде без опадів. Виняток — Одеська, Вінницька, Черкаська, Київська та Чернігівська області. Місцями там можливий дощ, подекуди з грозою.
Вночі та вранці у більшості південно-західних та північних областей подекуди туман.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі 10-15°C, вдень 22-27°C.
Погода у Києві та області 21 вересня
Завтра вдень у столиці місцями пройде невеликий дощ з грозою. Вночі опадів не передбачається.
Вночі та вранці можливий туман.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- в області вночі 10-15°C, вдень 22-27°C;
- у Києві вночі 13-15°C, вдень 23-25°C.
Нагадаємо, наразі над Північним полюсом формується полярний вихор. Це, своєю чергою, свідчить про те, що взимку 2023-2024 року слід очікувати на сніг та низьку температуру повітря.