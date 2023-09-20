Погода в Україні 21 вересня — прогноз від Наталки Діденко

Люди в спеку гуляють містом. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У четвер, 21 вересня по всій Україні переважатиме літня спека. Стовпчики термометрів піднімуться до 27, а подекуди до 30°C.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 21 вересня

Завтра, 21 вересня, в Україні переважатиме суха сонячна погода. Лише у Чернігівській, Одеській та Вінницькій області можливі невеликі короткочасні дощі.

Вітер в Україні очікується з південного сходу, помірний. Температура повітря коливатиметься в межах 22-27°C.

Погода в Україні 21 вересня. Фото: Метеопрог

Загалом, до кінця тижня в Україні буде тепло, навіть спекотно, температура сягне до 30°C. Лише в неділю в західних областях пройдуть дощі та температура опуститься до 20-23°C.

Погода в Києві 21 вересня

За прогнозами Діденко, завтра, 21 вересня, у Києві та області дощів не очікується. Навіть потепліє. Протягом дня максимальна температура повітря становитиме близько 25°C.

Погода в Києві 21 вересня. Фото: Метеопрог

Нагадаємо, що синоптики зробили прогноз погоди в Україні на тиждень, з 18 по 24 вересня. Вже в четвер-п'ятницю знову повернеться майже літнє тепло, до +25+27°C. І без дощів. Докладніше про це — читайте в матеріалі.