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Украину снова "прожарит" зной: народный синоптик назвал, где будет +30

20 сентября 2023 13:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 21 сентября — прогноз от Наталки Диденко
Люди в жару гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В четверг, 21 сентября, по всей Украине будет преобладать летняя жара. Столбики термометров поднимутся до 27, а кое-где до 30°C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 21 сентября

Завтра, 21 сентября, в Украине будет преобладать сухая погода. Лишь в Черниговской, Одесской и Винницкой области возможны небольшие кратковременные дожди.

Ветер в Украине ожидается с юго-востока, умеренный. Температура воздуха будет колебаться в пределах 22-27°C.

погода в Украине 21 сентября
Погода в Украине 21 сентября. Фото: Метеопрог

В общем, к концу недели в Украине будет тепло, даже жарко, температура достигнет 30°C. Лишь в воскресенье в западных областях пройдут дожди, температура опустится до 20-23°C.

Погода в Киеве 21 сентября

По прогнозам Диденко, завтра, 21 сентября, в Киеве и области дождей не ожидается. Даже потеплеет. В течение дня максимальная температура воздуха составляет около 25°C.

погода в Киеве 21 сентября
Погода в Киеве 21 сентября. Фото: Метеопрог

Напомним, что синоптики сделали прогноз погоды в Украине на неделю с 18 по 24 сентября. Уже в четверг-пятницу снова вернется почти летнее тепло до +25+27°C. И без дождей. Подробнее об этом – читайте в материале.

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