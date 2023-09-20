Не забудьте зонты: в Укргидрометцентре назвали области, которые завтра будет заливать дождем

Дождь в городе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 21 сентября, в Украине ожидается теплая погода. В то же время, в нескольких областях пройдут дожди, местами с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 21 сентября

Следовательно, в подавляющей части страны будет без осадков. Исключение — Одесская, Винницкая, Черкасская, Киевская и Черниговская области. Местами там возможен дождь, местами с грозой.

Ночью и утром в большинстве юго-западных и северных областей местами туман.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 10-15°C, днем 22-27°C.

Погода в Украине 21 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области 21 сентября

Завтра в столице местами пройдет небольшой дождь с грозой. Ночью осадков не ожидается.

Ночью и утром возможен туман.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

в области ночью 10-15°C, днем 22-27°C;

в Киеве ночью 13-15°C, днем 23-25°C.

Напомним, сейчас над Северным полюсом формируется полярный вихрь. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что зимой 2023-2024 года следует ожидать снег и низкую температуру воздуха.