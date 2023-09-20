Не забудьте зонты: в Укргидрометцентре назвали области, которые завтра будет заливать дождем
Сегодня, 21 сентября, в Украине ожидается теплая погода. В то же время, в нескольких областях пройдут дожди, местами с грозами.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 21 сентября
Следовательно, в подавляющей части страны будет без осадков. Исключение — Одесская, Винницкая, Черкасская, Киевская и Черниговская области. Местами там возможен дождь, местами с грозой.
Ночью и утром в большинстве юго-западных и северных областей местами туман.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 10-15°C, днем 22-27°C.
Погода в Киеве и области 21 сентября
Завтра в столице местами пройдет небольшой дождь с грозой. Ночью осадков не ожидается.
Ночью и утром возможен туман.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- в области ночью 10-15°C, днем 22-27°C;
- в Киеве ночью 13-15°C, днем 23-25°C.
Напомним, сейчас над Северным полюсом формируется полярный вихрь. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что зимой 2023-2024 года следует ожидать снег и низкую температуру воздуха.