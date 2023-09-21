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Грибникам приготуватися: синоптики назвали п'ять областей, які сьогодні заллють дощі

21 вересня 2023 05:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні сьогодні, 21 вересня — збірний прогноз від синоптиків
Жінка йде під дощем у дощовику. Фото: usionline.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 21 вересня, синоптики прогнозують в більшості областей України суху погоду з мінливою хмарністю. Однак в низці п'яти регіонів пройдуть грозові дощі.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 21 вересня

За прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні буде мінлива хмарність, без опадів. Лише в Одеській, Вінницькій, Черкаській, Київській, Чернігівській областях слід чекати короткочасних дощів з грозами.

Вночі та вранці у більшості південно-західних та північних областей подекуди туман.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +10-15°C,
  • вдень +22-27°C.
Мапа погоди в Україні сьогодні, 21 вересня, від Укргідрометцентру
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 21 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Київській області

Сьогодні, 21 вересня, в Київській області варто очікувати мінливу хмарність. Вночі без опадів, однак вдень прогнозують невеликий короткочасний дощ із грозою.

Вночі та вранці подекуди туман.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • в Київській області вночі +10-15°C, вдень +22-27°C;
Прогноз погоди в Київській області сьогодні, 21 вересня, від Meteoprog
Прогноз погоди в Київській області сьогодні, 21 вересня, від Meteoprog. Фото: скриншот
  • у Києві вночі +13-15°C, вдень +23-25°C.
Прогноз погоди в Києві сьогодні, 21 вересня, від Meteoprog
Прогноз погоди в Києві сьогодні, 21 вересня, від Meteoprog. Фото: скриншот

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що сьогодні в Україні переважатиме суха сонячна погода. Місцями короткочасні дощі в Чернігівській, Одеській та Вінницькій областях.

Вітер з південного сходу, помірний. Температура повітря близько +22-27°C.

У Києві дощів не очікується, буде тепло. Температура повітря становитиме близько +25°C.

"До кінця тижня в Україні буде сухо, сонячно і тепло, навіть дуже тепло, подекуди до +30 градусів! Лише в неділю в західних областях пройдуть дощі та посвіжіє до +20+23 градусів", — зазначає Діденко.

Прогноз погоди від Нталки Діденко на сьогодні, 21 вересня
Джерело: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, що синоптики зробили прогноз погоди в Україні на тиждень, з 18 по 24 вересня. Докладніше про це — читайте в матеріалі.

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