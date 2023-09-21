Погода в Україні сьогодні, 21 вересня — збірний прогноз від синоптиків

Грибникам приготуватися: синоптики назвали п'ять областей, які сьогодні заллють дощі
Сьогодні, 21 вересня, синоптики прогнозують в більшості областей України суху погоду з мінливою хмарністю. Однак в низці п'яти регіонів пройдуть грозові дощі.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Погода в Україні 21 вересня
За прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні буде мінлива хмарність, без опадів. Лише в Одеській, Вінницькій, Черкаській, Київській, Чернігівській областях слід чекати короткочасних дощів з грозами.
Вночі та вранці у більшості південно-західних та північних областей подекуди туман.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі +10-15°C,
- вдень +22-27°C.
Погода в Київській області
Сьогодні, 21 вересня, в Київській області варто очікувати мінливу хмарність. Вночі без опадів, однак вдень прогнозують невеликий короткочасний дощ із грозою.
Вночі та вранці подекуди туман.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- в Київській області вночі +10-15°C, вдень +22-27°C;
- у Києві вночі +13-15°C, вдень +23-25°C.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що сьогодні в Україні переважатиме суха сонячна погода. Місцями короткочасні дощі в Чернігівській, Одеській та Вінницькій областях.
Вітер з південного сходу, помірний. Температура повітря близько +22-27°C.
У Києві дощів не очікується, буде тепло. Температура повітря становитиме близько +25°C.
"До кінця тижня в Україні буде сухо, сонячно і тепло, навіть дуже тепло, подекуди до +30 градусів! Лише в неділю в західних областях пройдуть дощі та посвіжіє до +20+23 градусів", — зазначає Діденко.
Нагадаємо, що синоптики зробили прогноз погоди в Україні на тиждень, з 18 по 24 вересня. Докладніше про це — читайте в матеріалі.